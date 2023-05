Este sábado 6 mayo desde las 11:00 horas en Londres, se realizará la Coronación del rey Carlos III en vivo desde la Abadía Westminster. Se espera que más de 2000 invitados de todo el mundo asistan al magno evento. Antes del servicio, Carlos y su esposa Camila participarán en la Procesión del Rey desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. Aquí, la guía completa de cómo, dónde y a qué hora ver la ceremonia.

La Procesión del Rey comenzará a las 5:20 am ET antes de la ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster, que comenzará a las 6 am ET. Además, se espera que la coronación dure unas dos horas. Después de la ceremonia, el rey y la reina subirán al Gold State Coach, un carruaje dorado tirado por caballos que tiene más de 200 años, para otra procesión de regreso al Palacio de Buckingham. La procesión volverá sobre la misma ruta que la anterior en el día y durará unos 30 minutos.

Finalmente, el rey Carlos III y su esposa Camila del Reino Unido recibirán un saludo real del Reino Unido y las Fuerzas Armadas de la Commonwealth en los jardines del Palacio de Buckingham. Aquí, todos los detalles que debes considerar para ser parte de este evento mundial.

Detalles que debes saber sobre la coronación del Rey Carlos III

La ceremonia se producirá ocho meses después de la muerte de la exsoberana británica, Isabel II. Se estima que el evento costaría prácticamente el doble, comparado a la coronación de Isabel II en 1953.

Link streaming para ver la Coronación del Rey Carlos III en vivo

A continuación, te dejamos los enlaces oficiales streaming donde podrás ver la coronación del rey Carlos III en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil en el lugar que te encuentres. Toma en cuenta que la ceremonia dará inicio este sábado 6 de mayo desde las 11:00 horas de Londres. Además, recuerda que cada aplicación tiene un costo mensual para poder seguir todas las incidencias desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster

¿Qué canales transmiten la coronación Carlos III en vivo por TV?

México: TV Azteca 7

Estados Unidos: CNN, FOX News, CBS, NBC y ABC

Internacional: BBC News, The Royal Family YouTube

España: Telecinco y TVE La 1

Reino Unido: BBC, ITV y Sky

¿A qué hora es la coronación del rey Carlos III en vivo?

El servicio en la Abadía de Westminster comenzará a las 11:00 hora local de Londres (6 a. m. ET), pero la procesión en la que el rey Carlos y la reina Camila partirán del Palacio de Buckingham comenzará mucho antes.

Desde Reino Unido, puedes ver la coronación del rey Carlos III en vivo a las 11:00 horas

a las 7:00 horas Desde Brasil, puedes ver la coronación del rey Carlos III en vivo a las 7:00 horas

¿Qué se espera para la coronación del rey Carlos III?

El espectáculo de la coronación del rey Carlos III del Reino Unido, que estará rodeado de gran pompa, empezará este sábado con la procesión en carroza que harán el monarca y la reina consorte, Camila, desde el palacio de Buckingham, residencia de la familia real, hasta la abadía de Westminster, en Londres. Desde las 10:20 hora en Londres, el monarca, acompañado por la reina consorte, partirá en la carroza “Diamond Jubilee”, una de las más modernas, desde el palacio para recorrer la gran avenida The Mall y la zona de Whitehall, donde están los principales ministerios, hasta llegar a la abadía, donde tendrá lugar la ceremonia formal.

A ambos lados de las calles por las que atravesará la carroza, miles de personas estarán congregadas con banderas y pancartas, pero también se espera que haya protestas de grupos republicanos. La carroza de roble, que dispone de aire acondicionado y tiene suspensión hidráulica, estará tirada por seis caballos y escoltada por miembros de la guardia real.

Poco antes de las 11:00 hora en Londres, se espera la llegada Carlos III y Camila a la abadía. Se estima que el rey llevará uniforme militar en vez del atuendo formal con capa y medias que han utilizado monarcas anteriores. Una vez en el templo religioso, donde esperarán numerosos invitados, empezará el servicio formal de la coronación, el primero desde que Isabel II fue coronada en junio de 1953.

El rey avanzará hacia el altar precedido por una procesión formada por líderes religiosos, representantes de algunos países de la Mancomunidad Británica de Naciones (antiguas colonias), así como por el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. El príncipe Jorge, nieto de Carlos III y segundo en la línea de sucesión al trono, será uno de los pajes de la coronación, junto con los nietos de Camila -Lola, Eliza, Gus, Louis y Freddy-.

Cabe señalar que algunos de los integrantes de esta procesión llevarán las insignias reales que serán utilizadas en la ceremonia.

Las etapas de la coronación del Rey Carlos III