El príncipe Enrique de Sussex ha asegurado que no habrá una secuela de su exitosa autobiografía Spare: en las sombra, pero algunos medios británicos han anunciado que hay rumores de que el royal podría escribir un capítulo extra para incluirlo en el lanzamiento de la versión de bolsillo.

“El príncipe Harry ya está planeando agregar al menos un nuevo capítulo... a la versión de bolsillo... a finales de este año o principios del próximo, cuando las ventas de tapa dura hayan terminado”, reveló una fuente cercana al príncipe Enrique a Page Six.

El informante agregó que “los lectores están ansiosos por conocer los sentimientos [de Harry y su esposa, Meghan Markle] sobre la reacción real que han sufrido después de la emisión de su documental de Netflix y la publicación de ‘Spare’”.

Spare: en las sombras, el libro del príncipe Harry. (Foto: AFP)

Descartan nuevo capítulo

Random House lanzó la versión de tapa dura del libro el 10 de enero y el propio Harry narra una versión en audio. Sin embargo, aún no se han anunciado los detalles de un lanzamiento de una versión de bolsillo o más económica.

La editorial no se manifestó al respecto, y un representante de Harry negó a Page Six que incluiría nuevos capítulos en una edición futura: “Eso no es cierto”, dijo en un correo electrónico al medio.

El libro ha batido récords de ventas como el libro de no ficción más vendido de todos los tiempos. Enrique de Sussex también ha insinuado que no publicaría una continuación por respeto a su hermano, el príncipe Guillermo de Gales, y su padre, el rey Carlos III.

Síguenos en nuestras redes sociales: