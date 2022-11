“Motomami” de la cantante Rosalía se consagró como el mejor álbum del año en la reciente edición de los Latin Grammy 2022, evento musical que se llevó a cabo en la noche del jueves 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Al coronarse con el máximo premio de la noche, la cantante española tuvo palabras de agradecimiento en el estrado principal.

“‘Motomami’ es el disco que más me he tenido que pelear para hacer y que más me ha costado hacer, pero que tiré para adelante y más alegrías me ha dado”, expresó la artista.

“Gracias por siempre apoyar mi música, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración y gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer”, añadió.

Antes de terminar su discurso de agradecimiento, Rosalía mencionó a su pareja Rauw Alejandro, quien le envió un beso volado desde su asiento.

“Gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios y al amor de mi vida, baby te quiero, y a toda la gente que está detrás de este álbum. Muchísimas gracias”, dijo.

Rosalía se proclamó vencedora con su disco “Motomami” en la categoría de mejor álbum del año de la 23ª entrega de los Latin Grammy, una edición en la que competía, entre otros, con el puertorriqueño Bad Bunny (“Un Verano Sin Ti”).