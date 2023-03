Si alguien tenía alguna duda al respecto, Selena Gomez se encarga de dejar las cosas muy claras: ella se considera “siempre en deuda” con su mejor amiga Francia Raisa por haberle donado un riñón en 2017 mientras la cantante y actriz sufría complicaciones del lupus que padece.

Durante una aparición en Apple TV en el último episodio de la serie documental “Dear...”, Selena recordó cuando recibió un riñón de su mejor amiga mientras luchaba por su vida debido a la enfermedad que padece.

“Mi mejor amiga. Su nombre es Francia... Ella dijo que se haría la prueba (de compatibilidad) y en el lapso de tres días lo hizo su resultó compatible. Y ese fue uno de esos momentos en que sentí que me cuidaban. Tuve mucha suerte”, recordó Gomez sobre ese periodo de su vida.

“Comprendo que muchas personas eso no pasa y sé en qué terminan esas situaciones y cuán serias son, por eso no tomo a la ligera cómo resultaron las cosas para mí”, agregó la protagonista de Only Murders in the Building.

“Nunca jamás estaré más en deuda con una persona que con Francia. La idea de que alguien que no dudó para ser una donante es increíblemente sobrecogedora”, señaló.

Trasplante de riñón

La cantante de pop publicó en septiembre de 2017 una fotografía a sus 126 millones de seguidores de aquel entonces en donde se la veía con Raisa, tomadas de las manos, en camas de hospital contiguas. Otra imagen mostraba una gran cicatriz en su abdomen.

“Me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y estaba recuperándome. Era lo que necesitaba para recuperar mi salud en general”, escribió la cantante para explicar su ausencia de aquel entonces.

Gomez agradeció a Raisa, mejor conocida por sus papeles en las series de ABC “The Secret Life of the American Teenager” (La vida secreta de la adolescente estadounidense) y la película de “Bring It On: All or Nothing” (“Triunfos robados”).

“Me dio un gran regalo y el sacrificio de donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, escribió Gomez.

La exestrella infantil, de 25 años, reveló en 2015 que había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica del sistema inmunológico del cuerpo que ataca al tejido sano.

Se sometió de manera secreta a quimioterapia un tiempo y el 2016 interrumpió una gira mundial, diciendo que necesitaba lidiar con los efectos del lupus incluida la ansiedad, ataques de pánico y depresión.

Gomez dijo en dicha oportunidad en Instagram que la enfermedad continúa siendo “muy incomprendida” y animó a sus fans a visitar la página web Lupus Research Alliance .

(Con información de AFP)