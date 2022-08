Luego de varios días desde que se empezó a especular que su relación con Sergio Peña habría llegado a su fin, la modelo y chica reality Tepha Loza recurrió a sus redes sociales para despejar algunas dudas de sus fans.

La hermana de Melissa Loza utilizó sus stories de Instagram para responder algunas preguntas de sus fans, entre ellas, cómo se siente hoy en día, en medio de las especulaciones sobre el fin de su romance con el futbolista peruano.

“Siento que estoy en la mejor época de mi vida, donde sé lo que quiero y cómo me proyecto. Te mentiría si no he tenido días complicados pero he sabido salir de esas y verle el lado positivo”, fue la respuesta de Tepha.

“Y es porque decido querer sentirme bien, haciendo lo que me gusta y aprendiendo día a día. Rescatando siempre lo mejor”, agregó la modelo en sus stories.

Este fue el mensaje que compartió Tepha Loza en sus stories de Instagram. (Foto: Instagram)

Como se sabe, su última muestra de afecto, que revelaba que todavía tenían una relación, fue el pasado 8 de julio, cuando Peña le envió un gran ramo de rosas a la modelo por su cumpleaños número 30.

Tras este detalle, la pareja no volvió a utilizar sus redes sociales para compartir mensajes de amor, sino todo lo contrario, compartieron algunos post que dejaban entrever que se habían separado. Incluso dejaron de seguirse en Instagram, aumentando la posibilidad de una posible ruptura.

