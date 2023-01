Cada vez falta menos para el Super Bowl LVII y poder disfrutar del show de medio tiempo, que en esta oportunidad contará con la participación de Rihanna, originaria de Barbados. La compositora publicó un video corto en sus redes sociales en la que confirmó su actuación en uno de los eventos más esperados del 2023.

Como se recuerda, a finales de septiembre se dio a conocer la participación de Rihanna en el Super Bowl LVII, que no solo significa un importante ingreso para sus cuentas sino su regreso oficial a los escenarios.

Se sabía que la originaria de Barbados encabezará el show de medio tiempo, pero habían un par de dudas en sus seguidores sobre su actuación. Es por ello que usó sus redes para despejar algunas y de paso silenciar a sus detractores.

En el video que publicó en su cuenta de Twitter, la reconocida artista publicó un video de 30 segundos en el que aparece salir de las tinieblas con peinado muy original y usando un abrigo amarillo. La mejor parte es cuando manda a “callar” a sus críticos.

Tras hacerse oficial su participación, algunas celebridades no estuvieron de acuerdo con la actuación de Rihanna ni tampoco con Apple Music, que es la primera vez que el ‘Super Tazón’ correrá a cargo de ellos.

¿Dónde se realizará el Super Bowl LVII?

Por lo pronto eso es lo único que se sabe al momento del Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

Será la tercera ocasión en la que dicho estadio reciba el evento, tras ver a los New York Giants consagrándose sobre los New England Patriots en 2008 y luego a los New England Patriots ante Seattle Seahawks en 2015.

