Katy Perry quiere dejar atrás todo lo vivido en el 2022, un año en el que se especuló que sufrió parálisis facial durante una presentación, y volver a hacer lo que más le gusta: cantar. Es por ello que usó su cuenta de Instagram para hacer saber a sus seguidores que se encuentra bien, pero hubo un detalle que llamó mucho la atención entre sus seguidores por el pie de foto.

Como se sabe, Katy Perry es una de las artistas referentes del género pop y, además, más aclamadas en Internet. Solo hay ver el número de seguidores (186 millones) en Instagram para darse cuenta del impacto que genera sus publicaciones.

Constantemente sube contenido a sus redes sobre sus nuevos proyectos o colaboraciones, pero esta vez decidió presumir su nuevo outfit en su tierra natal, Santa Bárbara, California.

Según se logra apreciar en la instantánea, la cantante estadounidense se luce con un elegante body azul que resalta su figura y un sombrero, mismo vaquero, que no se queda atrás.

Un look que, sin duda alguna, no ha pasado desapercibido entre sus millones de seguidores y es muy habitual durante sus presentaciones. Por último, la intérprete de ‘Unconditionally’ y ‘The one that got away’ dejó un reflexivo mensaje que seguro traerá ‘cola’.

“Consejo para el novato: no te pongas en cuclillas con tus espuelas, amigo”, escribió la compositora estadounidense. ¿Será una indirecta para alguien? Solo ella y su círculo más cercano lo sabrá.

