Que te intercepte un desconocido en la calle no siempre es bien recibido y uno dice mil excusas para ‘salir del problema’ y alejarlo, más aún cuando se cree que te pueden robar o estafar. Seguramente esto pensó Janet Valleseda cuando Daniel Casado se le acercó para decir que era fotógrafo profesional y quería hacerle unas capturas totalmente gratis. Ella primero afirmó que siempre salía “horrible”, pero tras su insistencia decidió posar y el resultado la hizo llorar de emoción. Aquí te contamos los detalles de este viral que llega desde España.

“Hola qué tal, cómo estás? Tienes 5 minutos? Superrápido. No te voy a vender nada, tranquila”, empezó diciendo el joven que se presenta en Instagram como creador digital y tiene más de 447 mil seguidores al notar la negatividad de la mujer a conversar con él.

Ella inicialmente le dijo que “estaba apurada” y no tenía tiempo pues “me están esperando”, pero Daniel Casado le siguió contando su idea.

“Soy fotógrafo, en mis ratos libres hago fotos a desconocidos. Tienes un pelo increíble y un rollazo brutal y me gustaría hacerte un sesión de fotos tolamente gratis”, le explicó, pero Janet Valleseda le explicó que “salgo horrible en las fotos”. Ante esto, el joven fue tajante en decir “voy a sacar todo tu potencial en las fotos y vas a salir guapísima, te lo prometo, va a ser súper rápido”.

La sesión de fotos perfecta

El creador digital, que es seguido en Instagram por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, le mostró a la mujer las fotos que tenía en su cámara “para que te hagas una idea” y le prometió que solo tardaría “5 minutos” y que “va a merecer la pena la espera, ya verás”.

Sabiendo que luego le pasaría las fotos en alta calidad y que él la ayudaría a posar, Janet Valleseda se animó a dejarse llevar y sí que quedó sorprendida.

En el video que publicó el fotógrafo escribió que “estuve ayudándola en todo momento, estaba súper nerviosa y era un encanto de mujer”.

“Cuando le cuente estos a mi esposo, no se lo va a creer”, se le escucha decir a la mujer que quedó totalmente impactada al ver el resultado

Una inmensa alegría gracias a una foto

“Oh por favor, ah increíble, me gustan. Nunca me habían sacado así en una foto. Me has alegrado el día”, dijo la mujer luego que Daniel Casado le enseñara las fotos en su cámara digital.

Tras la publicación del video, Janet Valleseda apareció en los comentarios para afirmar que fue una “increíble experiencia”. “Qué lindo ir repartiendo felicidad de esa manera como lo haces. No tengo palabras!!! Tienes un talento brutal!! Millones de gracias!! Éxito en tu vida profesional”. Ante esto, el fotógrafo solo atinó a decirle que fue “todo un placer”. y los seguidores no tardaron en agregar que la mujer era “guapísima” y “con un encanto especial y él solo lo sabe potenciar”.

Mira aquí el video viral

