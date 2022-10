Ha hecho reír a más de uno en su faceta de clown en programas de televisión como Pataclaún, Carita de Atún o películas como Locos de Amor, así como llenó de emoción a otros con sus obras de teatro o cursos como ‘Amar lo que haces’. Sin bien en todos ellos Wendy Ramos sale con una gran sonrisa, ella ha trabajado mucho en alcanzar la felicidad plena, algo que no se logra de la noche a la mañana, ni depende de lo que digan o hagan las demás personas. Para la actriz, ser dueños de nuestra felicidad significa tener el control de nuestras vidas y de nuestros propios deseos y en esta nota comparte sus secretos para ser feliz.

“A veces pensamos que la felicidad significa satisfacer al resto, cuando no es así. Hubo un tiempo en que no me llevaba bien conmigo misma, evitaba escucharme y hasta cocinaba únicamente para los demás, nunca para mí. Cuidaba más la felicidad de los otros que la mía. Sin embargo, me di cuenta que estaba mal y opté por relacionarme conmigo misma. Fue ahí que tomé el control”, cuenta.

De acuerdo a la clown y directora de teatro, lograr ese control implica hacernos responsables de nuestras vidas y no depender de lo que diga o haga el resto. “A veces pareciera que es más fácil dejar que otros decidan por nosotras. De niños lo hacen nuestros padres, luego será el esposo, el jefe o los hijos. Eso debe cambiar. Las mujeres tenemos que atrevernos a ser dueñas de nuestra propia felicidad, debemos hacernos responsables de lo que queremos. Si no trabajamos por nuestros sueños, nadie lo hará por nosotras”, explica.

Charla en ‘Compartiendo Sabiduría’

Wendy Ramos protagoniza una nueva charla de ‘Compartiendo Sabiduría’, la plataforma digital creada por Tottus para empoderar a las mujeres peruanas a través de experiencias de vida que las inspiren a estar mejor consigo mismas. Mediante esta plataforma, podremos ver testimonios de mujeres fuertes, líderes y empoderadas que comparten consejos y vivencias en temas de crecimiento personal, emprendimiento, emociones y más.

La charla denominada “¿Te atreves a ser la dueña de tu felicidad?” fue muy especial, pues se grabó de manera presencial con un grupo de 18 seguidoras de la plataforma de Tottus, quienes fueron elegidas a través de un concurso en redes sociales. Con esta nueva propuesta, las asistentes pudieron interactuar con Wendy y hacerle preguntas en vivo.

Si quieres disfrutar de la charla con Wendy Ramos podrás hacerlo en la cuenta oficial de ‘Compartiendo Sabiduría’ en YouTube www.youtube.com/c/CompartiendoSabiduriaMamaSabe y en las redes sociales oficiales de la plataforma: @Sabiduriatottus en Instagram y @CompartiendoSabiduria en Facebook y Tik Tok.