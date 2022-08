El golpe que le propinó Will Smith a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar 2022 sigue generando noticia meses después. Y es que Willow Smith, hija del actor y Jada Pinkett, rompió su silencio y salió en defensa de su padre señalando que cometió un error “humano”.

Para la menor de los hijos del intérprete de “El Príncipe de Bel-Air”, la reacción que tuvo Will Smith en la última edición de los Premios de la Academia fue algo humano. “Veo a toda mi familia como seres humanos”, señaló Willow en una entrevista con Billboard.

La joven cantante también se refirió al trato que han tenido los medios internacionales frente a la bofetada de WIll Smith a Chris Rock. “No me sacudió tanto como mis propios demonios internos”, reconoció.

“Veo a toda mi familia como seres humanos y los quiero y acepto por toda su humanidad. Debido a la posición en la que estamos, nuestra humanidad a veces no es aceptada, y se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana sana y no es propicia para ser honesto”, puntualizó la también artista de 21 años.

Cabe señalar que las declaraciones de Willow Smith llegan a poco de las disculpas que ofreció el actor a través de un video, donde pedía perdón al cómico Chris Rock por la reacción que tuvo. “Mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy”, dijo, entre lágrimas, Will.

En el mismo video, el protagonista de “Soy Leyenda” también contó que se comunicó con Chris Rock para disculparse; sin embargo, el cómico le dijo que todavía no estaba listo para hablar.

“Me comuniqué con Chris, y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará... Entonces, te diré, Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, manifestó Smith.

