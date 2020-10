Zudikey Rodríguez es una de las más destacadas deportistas en la actualidad de México, que aumentó si popularidad gracias a su participación en Exatlón México 2020. Ese gran desempeño en los deportes es impulsado, sin lugar a duda, por el recuerdo de su pequeño hijo, fallecido cuando apenas tenía 3 años de vida.

Zudi , como la llaman de cariño en México, es velocista, pero también estudió Nutrición y tuvo una preparación militar en el Ejército de su país. Por ello es sargento segundo de Educación Física y Deportes. En 2007, Rodríguez impuso los récords nacionales en pruebas de carrera de 100 y 200 metros.

Más de catorce medallas en eventos deportivos, respaldan el gran trabajo de Zudikey Rodríguez como representante de México. Cuya inspiración tiene un nombre: Ethan, a quien tuvo cuando tenía 19 años.

Zudikey Rodríguez tuvo una preparación militar en el Ejército de México (Foto: Instagram/Zudikey Rodríguez )

¿QUÉ PASÓ CON EL HIJO DE ZUDIKEY RODRÍGUEZ?

Hace algún tiempo, Zudikey Rodríguez compartió ante las cámaras de Ventaneando el duro momento que pasó con el fallecimiento de su hijo Ethan.

“El nacimiento de Ethan fue lo mejor que me ha pasado en la vida, he aprendido a vivir con este dolor día con día porque no ha sido nada fácil”, dijo la velocista, quien también reveló que el trágico descenlance ocurrió cuando ella tenía 22 años y se encontraba participando de una olimpiada.

“Él muere a los tres años en un accidente en un tractor al lado de su papá. En un pequeño descuido, el niño cayó y la llanta del tractor… la cabecita de él quedó abajo de la llanta y el muere instantáneamente. Fue un golpe muy duro para todos”, comentó.

¿Cómo se enteró de la terrible noticia? “Yo estaba en una Olimpiada Nacional. Cuando recibí la noticia me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente, no mi hijo, entonces tuve que viajar de emergencia pensando que mi hermano estaba hospitalizado. Mi mamá fue la que me dio la noticia”, contó.

“Yo sé que siguen conmigo, me levanto de muchas cosas y creo que él está muy orgulloso de todo lo que hago, le dedico siempre cada triunfo, cada triunfo debe ser tan grande porque él lo merece”, finalizó.

Zudi, como la llaman de cariño en México, es velocista, pero también estudió Nutrición y tuvo una preparación militar en el Ejército de su país (Foto: Instagram/Zudikey Rodríguez)

