Una mujer de Brasil terminó en el hospital tras tener una reacción alérgica luego de realizarse un procedimiento de extensión de pestañas.

Valéria Campos, de Belo Horizonte, comenzó a manifestar síntomas de alergia tres horas después de salir del salón de belleza, donde la inflamación y el dolor la hicieron sospechar de que padecía algo más grave.

La mujer comenzó con el tratamiento de extensión y engrosamiento de pestañas en julio del año pasado. Cuatro meses después, cuando debía ponerse solo las que se le habían caído con el tiempo, las partes superiores de sus ojos comenzaron a irritarse y enrojecerse, señaló el medio BBC.

“La profesional utilizó los mismos materiales a los que yo ya estaba acostumbrada, pero con el paso de las horas, el ojo se me hinchaba y me dolía cada vez más”, indicó Valéria.

El procedimiento se llevó a cabo un sábado por la noche, por lo que la mujer tuvo que esperar hasta el día siguiente para quitarse las pestañas postizas. Tras no presentar mejora, fue derivada de urgencia a un oftalmólogo.

“Prácticamente, no pude dormir esa noche, eran las 3 de la mañana cuando me desperté y ya no podía abrir los ojos. Según el médico, tenía una infección, pero no sabía si fue por el pegamento o la pestaña sintética que se usó”, explicó.

Valéria estuvo en tratamiento durante 7 días con antibióticos para tratar la reacción alérgica.

Por qué la mujer presentó una reacción alérgica a las pestañas postizas

Según el medio citado, la mujer habría sufrido una queratitis y una blefaritis combinada. Mientras que la primera consiste en la inflamación de la córnea, la segunda es la inflamación del párpado cuando se obstruyen las glándulas sebáceas cercanas a las pestañas.

Ello pudo haber sido causado por el pegamento usado para poner las extensiones.

Aunque la infección no afectó su visión, Valéria vio una diferencia en el crecimiento de sus pestañas. “La cantidad de pestañas que tengo ha disminuido porque tuve mucha pérdida de pelos naturales”, agregó.

¿Cuáles son los riesgos de usar pestañas postizas?

El portal El Financiero señala que antes de someterse a este procedimiento, es importe descartar que se sea alérgico al pegamento o a algún otro componente.

Si no se tienen los cuidados adecuados se pueden presentar estos escenarios para tu salud ocular:

Caída de tus pestañas, que recubren a los ojos y son las responsables de protegerlos de agentes externos.

Úlceras corneales.

Blefaritis, que es la inflamación de los párpados.

Conjuntivitis alérgica. Inflamación del revestimiento del ojo (conjuntiva) debido a una alergia.

Lesiones en la córnea.

Queratitis o quemaduras por el pegamento en la piel que rodea a los ojos. Aparecen pequeñas heridas superficiales.