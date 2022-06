Cara Winhold es una mujer de 30 años de Texas, Estados Unidos, que se embarazó dos veces y dio a luz a sus bebés con una semana de diferencia. Aunque para ella se trata de “un milagro”, pues en el pasado sufrió una serie de abortos espontáneos, la ciencia califica su caso como “superfetación”, una rara condición que es muy poco frecuente en la literatura médica.

Según el medio New York Post, Winhold y su esposo, Blake, tuvieron en 2018 a Wyatt, su primer hijo, y soñaban con expandir su familia. Lamentablemente, la mujer sufrió varios abortos espontáneos, uno en 2019 y otro en 2020. Tras ello, perdieron las esperanzas y sufrieron un gran daño emocional.

“Llamé al médico y le dije lo que estaba pasando y no parecía normal. Mi esposo dijo: ‘Tienes que ir al hospital’, y cuando entré, mi presión arterial estaba muy baja”, recordó Cara, explicando que se desmayó. Los médicos le dijeron que el bebé estaba atrapado en su cuello uterino.

“Me estaba desangrando y me dijeron que si me hubiera quedado en casa unos 30 minutos más, habría muerto”, agregó.

Tuvo que recibir dos transfusiones de sangre y buscó terapia después de la aterradora experiencia de perder a su hijo.

“Tenía miedo de quedar embarazada de nuevo. [Pero] sabía que quería más hijos”, dijo Cara. “Soy muy optimista, y pensé, ‘Va a suceder’, y sabía que ser madre era parte de mi viaje y de mi vida, así que sabía que no quería rendirme, pero ir a la terapia me hizo aprender a sanar y entender que no era mi culpa. Tomó mucho tiempo.”

“Un milagro”

En marzo de 2021, ocurrió algo que la pareja no esperaba. Cara logró quedar embarazada, y dos semanas después iba a ser sorprendida con un segundo embarazo.

“En un primer escaneo, que me ordenó el médico a las cinco semanas, había un saco con un bebé. Luego, cuando regresé a las dos semanas -debido a mi historial el doctor quería controlarme con frecuencia-, había un saco muy pequeño en una esquina que tenía otro bebé. Se podía ver que el primero estaba más desarrollado y que el otro era apenas un pequeño punto”, relató la mujer en conversación con el medio Daily Mail.

La mujer se puso a llorar de la felicidad y su esposo se quedó en ‘shock’.

Finalmente, Cara dio a luz a Colson y a Cayden en octubre de 2021. Los niños, técnicamente mellizos por nacer al mismo tiempo, nacieron con seis minutos de diferencia.

“Creo, ciento por ciento, que esto fue un milagro por todo lo que me sucedió con el embarazo. Me gusta creer que fue mi forma de recuperar a los dos bebés que perdí y creo que ellos ayudaron de alguna manera”, expresó la madre.

Adicionalmente, Cara comentó que aún no puede entender cómo pudo tener mellizos concebidos de esa forma. “Fue un proceso ciento por ciento natural y no hay antecedentes de mellizos en la familia. Fue una sorpresa total”, concluyó.

Qué es la superfetación

Según el portal reproduccionasistida.org, la superfetación es un fenómeno que supone la concepción y el desarrollo de un embrión estando ya en estado de gestación previamente. El resultado de esto es un embarazo de mellizos con diferente edad gestacional.

La situación de superfetación es extremadamente rara en los humanos. Los pocos casos que se han dado han sido consecuencia de los tratamientos hormonales utilizados en los procesos de reproducción asistida.