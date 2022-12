Medios chilenos dieron a conocer el caso de Leonardo Cid, un niño de 10 años que solamente habla inglés a pesar de que sus padres no conocen este idioma y jamás se lo enseñaron. Ellos piden ayuda para dar solución al caso de su hijo, pues ninguna institución educativa quiere recibirlo.

Leonardo, de Colina, al norte de Santiago, creció como cualquier otro niño de su edad, con la única diferencia que no emitió ninguna palabra hasta los casi 4 años.

“Siempre pensamos que era un niño sordomudo. No decía nada, ninguna sílaba. Entonces nos empezamos a preocupar, lo empecé a llevar a la escuela de lenguaje y le hicimos exámenes para saber si era sordomudo, pero no había nada en los oídos”, indicó Susana Quinteros, madre del menor, en conversación con CHV Noticias.

Preocupados por su hijo, los padres lo llevaron al Hospital San Juan de Dios, donde le realizaron algunos estudios para saber si era sordomudo; sin embargo, se llevaron una gran sorpresa durante una de las pruebas.

“Le mostraron un montón de juguetes y le preguntan el color de unos cubitos de madera, y él responde que ‘green’ y ‘yellow’. Te juro que yo lloraba en la consulta, jamás había escuchado su voz. Desde ahí nunca veía algo en español. No me preguntes cómo, pero ponía en el celular los monitos en inglés y se reía, con mi marido nos preguntábamos ‘¿será que entiende?’”, recordó su madre.

Nadie puede explicar el caso de Leonardo

Desde entonces, Leonardo empezó a comunicarse en inglés, pese a que sus padres y su familia en general solamente hablar español. Esto le generó problemas en la escuela, pues no era capaz de expresarse en el idioma que hablan sus profesores.

“Cuando entró al colegio, tuvimos problemas en las clases de lenguaje, por ejemplo. Le enseñaban las sílabas con las palmas y, por ejemplo, le pedían decir ‘a-zul’ pero mi hijo decía en inglés ‘blue’. Entonces, me mandaban a llamar para que no le enseñara inglés y yo les decía que nunca le enseñé”, dijo Susana.

Esta condición ha generado asombro entre los especialistas, y es que nadie puede explicar el motivo por el que Leonardo se comunica en inglés.

“Yo no sé a qué se debe, no me lo puedo explicar. De hecho, los médicos no me lo explican. Pasó el tiempo y él tuvo que aprender a hablar en español”, asegura la madre; sin embargo, señala que es como si el niño fuera “un gringo intentando hablar español”.

Aunque los padres intentaron explicar el caso al director de su colegio, este se negó a aceptar al niño por no hablar español. Por ello, Leonardo perdió el año escolar 2022 tras varios intentos de inscribirlo en una escuela bilingüe, los cuales en su mayoría son particulares y tienen un alto costo.

Posibles causas de la condición del niño

María Paz Gómez, psicóloga y doctora en Educación Especial que evalúa al menor, dijo que la situación de Leonardo podría deberse al espectro autista.

“Desde el lado del autismo, a esto se le conoce como intereses restringidos y otros le llaman como ‘pasiones’, que son una condición bien típica del autismo que tiene que ver con una motivación muy focalizada, que puede ser intensa e incluso media repetitiva, como que el cerebro tiene un hiperfoco en ciertos temas”, explicó.

“En el caso de Leo, y que lo hace bien particular, es que ocurre en inglés, siendo que viene de una familia que no es bilingüe ni mucho menos. Este hiperfoco del cerebro está puesto en su infancia, seguramente en todo lo que tenga que ver con tablets, programas, televisión o videojuegos”, agregó.

Tampoco se descarta que sea un caso de alta capacidad, pues el niño podría “ser más rápido, entender mejor y más profundo ciertos contenidos, tener menos densidad de repetición, un cerebro mucho más plástico y flexible”.

Susana, la madre, espera hallar una solución para el caso de su hijo y brindarle la educación que necesita: “Yo necesito ayudarlo, el día de mañana yo no voy a estar y necesito dejarle las herramientas para que se desenvuelva como persona”.