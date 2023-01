Los momentos previos al Año Nuevo suelen ser instante en los que las personas quieren estar cerca de sus seres queridos. De esta manera, pueden compartir y celebrar la llegada de uno nuevo por todo lo alto.

Aunque no todos pueden estar junto a sus familiares (guardias de seguridad, pilotos, personal médico), algunos de ellos son capaces de llegar a tiempo para disfrutar de las fiestas en compañía de quienes más quieren.

Así lo demostró un conductor de Medellín, Colombia, quien llegó a casa solo cinco minutos antes de que inicie el 2023. A pesar de que faltaba casi nada para la llegada de un nuevo año, sus hijos lo esperaron en la calle y lo recibieron saltando de la emoción.

“Dios, yo no tengo más nada que pedirte. Me diste la dicha Dios mío de llegar a recibir el 2023 al lado de mis hijos”, escribió Mauricio Morales, conductor de la empresa Expreso Brasilia, en la descripción del video.

Video de TikTok que arrasó en redes sociales

@mauriciomoralesalvarez37 DIOS YO NO TENGO MAS NADA QUE PEDIRTE 🙏 Me Diste La Dicha Dios Mío De Llegar A Recibir El 2023 Al Lado De Mis Hijos 🥺😍💖❤️ ♬ sonido original - EL ÚLTIMO EMPERADOR

La historia de los niños que se volvieron viral por recibir a su padre 5 minutos antes del 2023

En conversación con el medio El Tiempo, el trabajador contó cómo vivió la sorpresa que le prepararon sus hijos. “En el video no se alcanzan a ver las lágrimas tan grandes de la felicidad tan inmensa que me causó”, aseguró.

Según contó, todo fue preparado por un amigo suyo, quien llevó a los pequeños hasta la terminal en donde hizo su última parada.

“Mi amigo es muy aficionado a los buses y hace contenido en redes sociales. Ese día yo salí de Cartagena a las 7:30 de la mañana con ruta a Medellín. Acordé con la abuela de mis hijos, porque yo no vivo con ellos, para que me llevara los niños cuando yo llegara, lo que no sabía era que mi amigo ya había organizado la sorpresa de llevarme los hijos a la terminal”, explicó.

“Yo hice ese turno prácticamente sin parar y aguantando hambre porque veía el tiempo muy medido, pero tampoco me podía exceder en velocidad. Cuando llegué a Santa Rosa de Osos eran las 10:50 de la noche y pensé que no iba a alcanzar a llegar antes de medianoche a Medellín, pero gracias a Dios a las 11:48 estaba llegando a la terminal. Mi amigo cada rato me llamaba a preguntarme donde venía y tuve la felicidad más grande del mundo cuando llegué y vi a mis hijos ahí”, agregó.

Al hablar sobre sus hijos de 9 y 7 años, Mauricio indicó: “Esos niños son mi motivo de lucha, la razón por la que me mantengo de pie después de haber sufrido una decaída muy grande tras la separación hace 14 meses de una relación de 11 años. Ellos me han sostenido”.

Tras el emotivo reencuentro, los niños “se subieron al bus y me abrazaron. La niña me dijo: ‘Papi, gracias a Dios llegaste bien’. Yo tuve que descargar el bus pero después nos fuimos para el apartamento donde yo vivo y compartimos como hasta las 2 de la mañana”.

Sobre el video que arrasó en redes sociales, el conductor señaló: “Si la gente dice en el video que se le fue un sucio al ojo, a mí se me fue una roca. Me da una felicidad muy grande ver que la gente se emociona viendo a mis hijos brincando. Si veo el video 200 veces, esas 200 veces lloro”.

Finalmente, Mauricio compartió un mensaje con las personas que vieron el clip y se conmovieron: “Un feliz año a todos y muchas gracias por el apoyo y esas lágrimas que les saqué. Valoren mucho a los hijos cuando están pequeños porque son prestados, luego crecen y se van. Hay que aprovecharlos y amarlos mucho”.