Cuando Bhavesh Lohar de Udaipur, Rajasthan, era un niño, caminaba descalzo por la carretera en el calor abrasador todos los días y hablaba con sus amigos sobre qué autos comprarían cuando tuvieran éxito algún día. Hoy en día ha cumplido su sueño y trabaja para Ford como ingeniero de software, empresa que admiró desde pequeño. Esta es su inspirador relato.

Bhavesh parece haber completado el círculo de la vida, ya que recientemente consiguió un trabajo en Ford Motor Company a pesar de su pasado. Él es hijo de una trabajadora doméstica, por lo que su viaje de triunfo se vuelve aún más especial en medio de su realidad de dificultades económicas y pura determinación.

Bhavesh es estudiante de tecnología de NIT (Instituto Nacional de Tecnología), en Bhopal. Su madre es una trabajadora doméstica que puso todos sus esfuerzos para financiar sus estudios, y sus hermanos le ofrecieron un apoyo incesante para alimentar sus sueños. También tuvo varios trabajos ocasionales para terminar la universidad.

Bhavesh Lohar es un joven ingeniero que consiguió el trabajo de sus sueños al conseguir un trabajo en Ford (Foto: Linkedin)

Durante la pandemia de COVID-19, Bhavesh tuvo que dejar su albergue y regresar a su casa de una habitación, que ya estaba llena con otros siete ocupantes, apenas dejando espacio para que él se concentrara conscientemente en sus estudios. Pero esto no lo detuvo y solo lo impulsó a seguir adelante.

Se construyó una habitación para estudiar y se preparó para su futuro sin quejarse ni un momento. Con esfuerzos honestos, pasó a postularse para colocaciones y entrevistas en empresas de primer nivel, no dejando de lado cualquier oportunidad.

Recientemente, en una publicación de LinkedIn que se está volviendo viral, Bhavesh compartió la historia de cómo superó los problemas de espacio y fondos para lograr su sueño de conseguir un trabajo de alto perfil en una empresa de renombre:

Su hogar constaba de un pequeño cuarto donde se hizo un espacio para estudiar (Foto: LinkedIn)

“Recuerdo esos días, caminando descalzo por la carretera en un calor abrasador yendo a mi escuela. Mis dos amigos y yo solíamos hablar sobre los futuros autos que compraríamos cuando seamos grandes personas y en esos días desarrollé un profundo amor hacia Ford Figo al verlo en un anuncio en un periódico local y siempre quise comprarlo cuando tuviera suficiente dinero.”

“Hoy me siento muy afortunado de decir que me he unido a Ford Motor Company como ingeniero de software. Mi mamá estuvo esperando este día toda su vida. Debido al coronavirus, me vi obligado a dejar mi albergue universitario y regresar a mi casa, solo tenía una habitación para mi familia de 7 miembros, así que construí una pequeña habitación para estudiar.”

“Quiero sentir mi mayor gratitud hacia mis adorables hermanos mayores que sacrificaron sus propios sueños para que mis sueños vivieran, trabajaron y ganaron dinero para alimentar a mi familia, hacia mi mamá que solía trabajar como empleada doméstica para financiar mis estudios porque mi padre no pudo hacer esto con sus ingresos mensuales de 7 a 8 mil de los cuales casi todo se destina a su deuda.”

El joven Bhavesh Lohar vivía en un cuarto solo para 7 miembros de su familia, pero consiguió hacerse un espacio para estudiar y graduarse (Foto: Linkedin)

“En la niñez, le prometí a mi mamá que cuando yo comenzara a ganar dinero ella no tendría necesidad de trabajar y haré un swing dorado para que ella descanse. En la universidad, tuve que dejar la sociedad universitaria para trabajar a tiempo parcial para financiar mis estudios. Me siento afortunado de tener todas estas luchas en mi vida porque me hicieron lo suficientemente fuerte para enfrentar cada situación en mi vida.”

“Sé que hay muchos estudiantes que viven una vida más dura que esta. Solo quiero decirte que sigan haciendo sus trabajos con honestidad y sean positivos porque Dios tiene mejores planes para ustedes,” finalizó en su publicación.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Un perrito que salió un rato de paseo para divertirse se topó con una vaca en su camino, al ver que era amigable decidió invitarla a su casa, no obstante su dueña no la dejó entrar. (Fuente: @buitengebieden_)