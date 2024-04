No hay nada más tierno que una persona de la tercera edad compartiendo un momento con los más pequeños del hogar y eso queda demostrado en los videos que comparten miles de usuarios en TikTok. Uno de los que se volvió viral recientemente tiene como protagonista a un bisabuelo de Estados Unidos, que fue captado leyéndole una canción infantil a su bisnieta de una forma bastante particular.

Una de las canciones infantiles que se popularizó en Estados Unidos en los últimos años es ‘Baby Shark’, inspirada en una familia de tiburones. Padres y abuelos acostumbran cantársela a los pequeños del hogar para que bailen y disfruten.

En Estados Unidos, Cristalena Potvi le encargó a su padre que le leyera un libro de ‘Baby Shark’ a su bisnieta y su peculiar presentación quedó registrada en un video.

El video acumuló millones de visitas

Cristalena Potvi publicó el video en su cuenta de TikTok el 24 de marzo y, hasta la fecha, acumuló más de 11 millones de visualizaciones.

“Daddy Shark. Do, do, do, do, do,”, lee el anciano, mirando las páginas, según el video. “Todos dicen lo mismo”, agregó después, totalmente desconcertado.

No solo Cristalena soltó algunas risas, sino la bebé, que miraba atenta a su bisabuelo y hasta tarareaba partes del tema.

“Nunca ha oído hablar de ‘Baby Shark’. Lo leyó y no sabía que había una melodía real”, declaró Potvin a Storyful. “Por supuesto que estaba MUY equivocado”.

Los usuarios reaccionaron a este curioso momento. “Amé esta nueva versión”, “Contexto: turu tu tu tu”, “Qué ternura de video”, fueron algunos de los comentarios.

Te recomiendo ver este video

VIDEO VIRAL | La adulta mayor no esperó la vista de todos sus nietos.