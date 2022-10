En Estados Unidos, ha llamado la atención el extraño caso de un gato que vive en un hogar geriátrico. Según el testimonio de los trabajadores, el felino sería capaz de predecir más muertes que cualquier otro médico.

“Oscar no se equivoca. Parece que sabe cuándo los pacientes están a punto de morir”, afirmó David Sosa, médico especializado en geriatría, en un estudio publicado en The New England Journal of Medicine.

El gato llegó al hogar Steere House Nursing & Rehabilitation Center, ubicado en Rhode Island, en 2007. “Creo que uno de los miembros de la plantilla que trabaja en la planta lo trajo, cuando era un gato callejero”, detalló el profesional.

Aunque era muy asustadizo en un inicio, convirtió al edificio en su nuevo hogar al cabo de unos meses. Su misión, se supone, era acompañar a los enfermos terminales, pero terminó demostrando un extraño comportamiento que no pasó desapercibido por los trabajadores.

Oscar el #gato, predijo la muerte de 25 ancianitos en un #asilo. En la noches caminaba entre cuarto y cuarto, y finalmente elegía una cama, y ahi se acostaba, y si, ese era el paciente que fallecía. La serie "House MD" le dedicó un capítulo, y esta publicado en el @NEJM #Medicina pic.twitter.com/UeWIdyibjQ — Alberto (@almagoch) December 5, 2018

Sucede que el felino olfatea la cama y se acurruca junto a ciertos pacientes. Horas después, este fallece. “Nadie muere en el tercer piso a menos que Oscar haga una visita y se quede un rato”, señaló Sosa.

El médico detalló una ocasión en que comprobó esta rara teoría: “Oscar llega a la habitación 313 (...). La señora K. descansa con la respiración constante, pero débil. Oscar salta sobre la cama y de nuevo huele el aire. Se detiene a considerar la situación y entonces gira sobre sí mismo dos veces antes de enroscarse junto a la señora K. (...) Una enfermera entra en la habitación para examinar a la paciente. Se detiene al notar la presencia de Oscar. Preocupada, deja apresuradamente la habitación y vuelve a su mesa. Coge el historial médico y comienza a hacer llamadas”.

Media hora después, la familia de la mujer llega para despedirse e incluso se contacta a un sacerdote para que realice la unción de los enfermos.

“Treinta minutos después, la Sra. K. toma su último aliento terrenal. Con esto, Óscar se sienta, mira a su alrededor y luego sale de la habitación tan silenciosamente que la familia afligida apenas se da cuenta”, añade el texto.

¿Puede un gato predecir la muerte de una persona?

Según el geriatra David Sosa, las predicciones de Oscar no constituyen algo paranormal, pues explica que “existen evidencias de animales que se utilizan para predecir terremotos y, desde luego, se han contado historias sobre animales que identifican infecciones”.

Para el médico, es posible que el minino tenga la capacidad de oler la feromona (componente químico secretado por un ser vivo), algo de lo que no es capaz el ser humano. Sin embargo, Sosa reconoce que “esto solo es una suposición”.