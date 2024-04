El número de animales domésticos abandonados en las calles incrementa cada vez más, de acuerdo con los casos que se reportan en las redes sociales. Lo alarmante es que pueden sufrir algún accidente en tales circunstancias o terminar muy estresados. En California, Estados Unidos, un perro fue captado persiguiendo el coche de su dueño por la carretera sin que este detenga su marcha por un momento. Las imágenes provocaron el repudio de los usuarios, pero por fortuna una buena samaritana tuvo un noble gesto.

El último miércoles, un perro fue captado persiguiendo un vehículo negro a un lado de la carretera en Long Beach, California. La desgarradora escena no pasó desapercibida, sobre todo porque la persona que conducía el Sedan no salió del vehículo, por más que la mezcla de bull terrier trepó a una de las ventanas para buscar a su dueño.

Un repartidor, que se encontraba detrás del vehículo, grabó el momento y lo compartió en las redes sociales. “l dueño literalmente lo está dejando... ¡mira! Ay dios mío”, dijo el hombre.

Rescataron a perro y ahora le buscan un hogar

El video se viralizó rápidamente y Destiny Gómez, una joven de 24 años que busca hogares para mascotas abandonadas, se contactó con el repartidor para conocer la situación del perro.

“Cuando vi ese vídeo, se me rompió el corazón. No podía dejar de llorar. No podía dejar de pensar en el perro”, confesó Gómez a NBC Los Ángeles.

Después de una serie de interrogantes en línea, la joven pudo dar con el vecindario donde fue visto el can y su novio lo encontró al poco tiempo.

El perro, que recibió el nombre de Chico, recibió todas las atenciones y cuidados necesarios. Por el momento, según precisó la joven, permanecerá con un padre adoptivo en la zona de Palos Verdes hasta que encuentre un hogar definitivo.

