Algunas personas no soportan estar alejados mucho tiempo de sus mascotas y recurren a todo tipo de herramientas para poder verlos, aunque sea a distancia. Una joven estadounidense es una clara muestra de ello. Poco después de instalarse a Nashville, Tennessee, con motivo de un viaje, realizó una videollamada desde un club para poder ver a su perro. Encuentra aquí los detalles de esta historia.

Hace poco más de una semana, Carly Mickeal viajó a Nashville, Tennessee y dejó al cuidado de su perro a su hermana. Sin embargo, la joven no pudo soportar la distancia incluso cuando se encontraba con sus amigos en lugares de distracción como discotecas.

“Tengo ansiedad por separación de mi perro”, admitió la estadounidense en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

Precisamente, cuando Carly estaba divirtiéndose en un club, pidió a su hermana que ‘conectara’ a Jasper, un Golden retriever, por medio de FaceTime, una aplicación de telefonía con video

“Cuando estás en tu club, pero extrañas a tu perro”, se leía en la descripción del clip.

En el video incluso se ve que la persona que graba al perro mueve el teléfono para que diera la impresión de que también está moviéndose al ritmo de la música.

La reacción de los usuarios

El video, publicado a inicios de semana, se viralizó y superó los dos millones de visualizaciones. Los usuarios no desaprovecharon la oportunidad para realizar curiosos comentarios. “El perro: y a mí no me llevas”, “El perrito tiene cara que desaprueba tu comportamiento”, “Podría ser yo tranquilamente”, fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que la joven realiza este tipo de videollamadas cada vez que se va de viaje, según confesó. “Mi hermana deseaba haber estado en Nashville, así que me envió un mensaje de texto diciendo: ‘Déjame en la mesa en FaceTime para que pueda bailar’, y luego puso a Jasper al teléfono”, reveló Carly Mickeal al sitio Newsweek.

