Pese a que los principales refugios de Estados Unidos exhortan a los ciudadanos a no abandonar a sus mascotas fuera de sus instalaciones, siguen presentándose casos. Esta práctica puede traer consecuencias graves en los animales, tal como sucedió con Theodore y Juniper, los gatos que fueron encontrados en una caja de cartón y que tardaron varios días en recuperarse. Esta vez, un perro fue abandonado y atado por su dueña en las afueras de un refugio de Michigan, aun sin reparar en el contundente mensaje de un cartel.

El número de mascotas abandonas en Estados Unidos crece de forma alarmante, pese a los mensajes de refugios locales y campañas de concientización. El refugio Harbor Humane Society, ubicado en West Olive, Michigan, acogió a un perro que fue atado la noche del 8 de abril en las afueras de sus instalaciones.

Según precisó el refugio, apoyándose en las imágenes de las cámaras de vigilancia, una mujer abandonó a la mezcla de chihuahua en la parte posterior del establecimiento y, lo que es peor, lo ató en un cartel.

Lo curioso del hecho es que en el viejo cartel se imponía la siguiente frase: “No abandones a ningún animal aquí”.

“El cartel de esta foto es obsoleto y por estar obsoleto fue retirado de las entradas de nuestro refugio y colocado en la parte trasera de nuestro centro de entrenamiento para no desanimar a la gente de llevar animales al refugio”, explicó el refugio en su página de Facebook.

Refugio intenta localizar a su dueña

Personal del refugio lamentó que la persona que abandonó al perro no haya dejado ninguna información relacionado a él. Además, recordó que esa no es la manera de proceder cuando no pueden criar más a una mascota.

“Somos el único refugio en el condado de Ottawa y estamos contratados para acoger a todos los callejeros. Sin embargo, tenemos una política cuando se trata de la rendición de propietarios. Pedimos a los dueños que programen una cita, llenen trámites sobre por qué necesitan rendirse y un perfil para su mascota que nos brinde información vital que nos ayude a encontrarle un nuevo hogar a su mascota”, precisó Harbor Humane Society.

“¡Cuando los animales son abandonados sin ninguna información o cita se enfrentan a desafíos de no suficiente espacio o información disponible para brindarles la atención necesaria!”, agregó.

Sobre el futuro del perro, que tendría entre 3 a 4 años, voceros del refugio indicaron a Newsweek que lo cuidarán mientras se intenta contactar a sus dueños. En el caso de que nadie se presente, podría ser adoptado por una nueva familia.

Tras conocer la historia del perro, los usuarios de las redes sociales lanzaron duras críticas a su dueña.

