Cuando una familia adopta a una mascota se espera que sus integrantes la cuiden hasta el último día de su vida. Sin embargo, esto no sucedió con Fig, una gata que fue rescatada por un refugio de California hace 7 años y que encontró un hogar a las pocas semanas. ¿Qué sucedió? Los dueños la trasladaron nuevamente a su refugio de origen por razones que provocaron críticas en las redes sociales.

En abril del 2016, personal del refugio Valley Animal Center en Fresno, con sede en California, rescató a una gatita de tres semanas de nacida y cuidó de ella durante los días siguientes.

Fig, como se la llamó entonces, fue criada como un “bebé de biberón” y al poco tiempo una familia estadounidense se ofreció a adoptarla, luego de pasar los requisitos respectivos. Sin embargo, siete años después de su adopción, el refugio tuvo que acoger nuevamente a la gata, esta vez en su etapa adulta.

¿Por qué la gata regresó al refugio 7 años después de ser adoptada?

Fig retornó a su lugar de origen en marzo de este año, luego de que a sus dueños se les imposibilitaba seguir cuidando de ella.

“Nunca queremos ni esperamos que ninguno de nuestros gatos o perros sea devuelto o termine nuevamente bajo nuestro cuidado”, dijo un portavoz a Newsweek.

Según el portavoz, la familia de la minina se estaba mudando a otro país. “Es un proceso largo y difícil trasladar una mascota a un país diferente según las leyes y regulaciones del país”.

La cuenta de TikTok @jjack.iie compartió un video en el que se aprecia a la adulta Fig disfrutando de las caricias de un humano, a la espera de un nuevo hogar. “Fig fue adoptada cuando era una gatita, pero regresó después de 7 años. Los gatos mayores luchan por encontrar un hogar. Fig es una chica dulce y cariñosa”, se lee en la descripción del video.

Luego de volverse viral el video, los usuarios desataron su furia contra los antiguos dueños de Fig.

“¡Esto me da mucha rabia! Los gatos mayores son los mejores, ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?”, “Después de 7 años ese gato es familia, no sé cómo alguien pudo hacer esto”, “Espero que quien lo devolvió no conozca la paz por el resto de sus vidas”, “Espero que Fig tenga pronto un hogar amoroso”, fueron algunos de los comentarios.

