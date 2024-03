En el mundo animal, las madres suelen rechazar a sus crías, ya sea por problemas genéticos o porque no nacieron de forma natural. Es lo que ocurrió hace unas semanas con Sekani, una madre que no mostró interés alguno por Jameela en el Zoológico de Fort Worth, luego de esta naciera por cesárea. La bebé fue trasladada a Ohio para que sea criada por una madre adoptiva y su historia ha conmovido a los usuarios de las redes sociales.

El pasado 5 de enero, Sekani, una gorila del Zoológico de Fort Worth, en Texas, dio a luz a Jameela. Los médicos habían estimado que la bebé nazca en febrero, pero la madre presentó signos de preeclampsia y tuvo que ser intervenida mucho antes.

Sekani fue intervenida mediante cesárea de emergencia y de esta manera el zoológico registró el tercer nacimiento de un gorila en sus 115 año de historia. No todo fue felicidad, pues al poco tiempo Sekani no mostró interés por su cría y los médicos concluyeron que no experimentó las señales hormonales necesarias, típicas durante un parto natural.

#preemie #cute #sweet #zoo #fortworthzoo #miracle #babyanimal ♬ original sound - fortworthzoo @fortworthzoo We are proud to share the historic and emotional story surrounding the birth of our third gorilla baby born four to six weeks early via emergency cesarean by the Zoo’s veterinary team with the assistance of human medical specialists, after Mom was exhibiting signs of preeclampsia. Mom Sekani has made a full recovery, but unfortunately was not demonstrating the necessary maternal signs to care for her premature baby. Zookeepers and staff have rallied around this gorilla infant hand-raising her with around-the-clock care for the last five weeks. Head to our Instagram to learn more, link in our bio. 🦍💕 #baby

Jameela será criada por madre adoptiva en Ohio

Pese a que personal del establecimiento entrenó a dos gorilas hembras para que críen a Jameela, los resultados no fueron exitosos. Durante este tiempo, los trabajadores del zoológico tuvieron que estar a su cuidado las 24 horas del día.

“Si bien esperábamos un resultado diferente, uno que incluyera a Jameela completamente integrada en nuestra tropa, nuestro principal objetivo siempre ha sido que Jameela sea criada por gorilas”, explicó la cuenta del Zoológico de Fort Worth en Instagram.

La próxima semana, Jameela será trasladada al Zoológico Cleveland Metroparks, pues allí se encuentra “una gorila hembra con experiencia comprobada en sustitución”, según adelantaron los voceros de Fort Worth.

#babyanimal #baby #cutebaby ♬ original sound - fortworthzoo @fortworthzoo We have been following Gracie’s lead, and our surrogacy training with her has slowed and unfortunately, the progress we were needing to see has not been observed. We have made the difficult decision to end her training and shift focus to another female in the troop, Winifred (Fred, for short). Fred, 33 years old, does not have any offspring of her own but she has shown some interest in baby Jameela. Our goal is – and always has been – to make sure Jameela is raised by gorillas. While we work with Fred over the next week, we are also consulting with our national partners about the best next steps. In the meantime, Jameela is healthy, strong and growing like a weed! She weighs more than 7 pounds now and is working on her muscle development and mobility. Her round-the-clock care continues as we determine what will benefit her most. #fortworthzoo

Si resides en Texas y quieres ver a Jameela antes de su traslado, puedes aprovechar este fin de semana. Las personas interesadas pueden ingresar este sábado 23 y domingo 24 en dos horarios: de 10 a. m. al mediodía y de 2 p. m. a 5 p. m. Puedes llevar tarjetas personalizadas para la bebé, que se ganó el cariño de los usuarios de las redes sociales.

