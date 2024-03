Los perros lobos y los lobos son muy parecidos, ya sea por la forma de sus orejas, la postura de su cola, entre otros comportamientos. Más de una persona se ha confundido al momento de tenerlos cerca y estos errores han dado pie a historias increíbles. En los últimos meses del 2023, por ejemplo, unos amigos confundieron a un lobo con un perro en Estados Unidos. Recientemente, un joven amante de los animales se volvió viral por contar su propia experiencia, aunque esta vez tuvo un final feliz en California, Estados Unidos.

Flint, un joven que reside en una zona rural del condado de Orange, California, con su pareja Xilo, pasó momentos de angustia el fin de semana. Cuando El creador de contenido se dirigió al patio posterior de su casa para alimentar a sus gallinas, pero en ese momento se topó con un lobo salvaje, o eso es lo que él creía.

“Por un momento pensé que era un lobo o un coyote parado en nuestro jardín. Mantuvo la distancia, pero dejó escapar un gran y largo aullido ronco”, dijo Flint a Newsweek.

Junto con su pareja, intentaron acercarse al animal con comida para mantenerlo alejado de las gallinas. Una vez que vieron que no representaba un peligro latente, lo llevaron a una clínica veterinaria.

Balto, el perro ‘lobo’ que encontró un hogar

La pareja supo entonces que no había nada de qué temer y que se trataba de un perro. Pese a que intentaron encontrar a sus dueños mediante publicaciones y carteles, no consiguieron respuesta alguna.

Flint y su compañero decidieron acogerlo al can y lo llamaron Balto. El can se convierte en el segundo perro de la mascota. “Él (Balto) es un perro inteligente y de alta energía que sabe cero comandos en inglés o español y come como si fuera el fin del mundo”, escribió Flint en uno de los videos que publicó.

