Karina Irby, una influencer de 34 años reconocida por su trabajo como modelo y diseñadora de bikinis, dejó asombrados a sus seguidores de Instagram al compartir la sorprendente transformación que experimentó después de eliminar el azúcar de su dieta. A través de dos fotografías tomadas con un lapso de seis semanas entre ellas, mostró el contraste entre su apariencia antes y después de iniciar este cambio en su estilo de vida, lo que provocó una variedad de reacciones y comentarios entre los usuarios de la mencionada plataforma.

En su publicación, Karina describió cómo se sentía a mitad de su desafío, destacando que su barriga estaba menos hinchada y que su salud había mejorado. Por otra parte, mencionó que los efectos son bastante notorios y que sus “órganos se lo agradecían”.

“En primer lugar, mi barriga hinchada finalmente se está calmando. Me siento mucho más tranquila y mis órganos definitivamente me lo agradecen. Pero desafortunadamente, mi eccema todavía me provoca una rabieta. Tengo tanta picazón y manchas como siempre. Oh, bueno, una chica puede soñar”, escribió.

“Lo bueno es que mentalmente me siento bien y motivada. Quién sabe, tal vez alcance un nivel completamente nuevo de claridad a medida que este desafío continúa. ¿Te atreverías a deshacerte del azúcar refinada durante 12 semanas enteras?”, agregó.

Foto: @karinairby

Las reacciones que generó entre los usuarios

La respuesta de sus seguidores fue notablemente positiva, con muchos elogiando su dedicación y compartiendo sus propias experiencias con dietas libres de azúcar y gluten.

Algunos expresaron su sorpresa por los beneficios que experimentaron al eliminar estos ingredientes de su dieta, mientras que otros admitieron la dificultad que significa hacerlo.

En respuesta a la curiosidad sobre cómo reemplaza el azúcar refinada, Karina reveló que optó por consumir frutas como alternativa.

A pesar de las críticas pasadas que ha recibido por compartir contenido sobre pérdida de peso, Karina defendió su elección recordándole a sus seguidores que es importante respetar las decisiones personales de cada persona.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias parecidas

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)