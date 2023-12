Una dermatóloga acudió a las redes sociales para revelar el alimento que recomienda comer a las personas que desean evitar la aparición de arrugas en el rostro. En un video subido a TikTok, la Dra. Neera, cirujana especializada en cáncer de piel, habló sobre el tema y compartió consejos para mantener el rostro hidratado.

“Les digo a mis pacientes que comer tres puñados de almendras al día es una forma natural de tratar las arrugas”, dijo la profesional. El clip en donde hace la revelación superó las 81 mil reproducciones desde que se publicó a finales de noviembre.

Neera, quien completó su residencia y beca de investigación sobre cáncer de piel en la Facultad de Medicina de Harvard, compartió más detalles de su consejo en conversación con el medio New York Post.

El alimento que debes comer todos los días para evitar la aparición de arrugas

“Comer almendras puede mejorar modestamente, pero no drásticamente, las arrugas, pero se necesita más investigación. Para obtener mejores resultados, use protector solar diario, use un suero antioxidante como la vitamina C e incorpore retinoides a su rutina”, explicó.

Según sus palabras, hay una investigación al respecto que respalda su afirmación. “Un estudio clínico de 24 semanas demostró que las mujeres que consumían alrededor de 400 calorías de almendras por día (aproximadamente tres puñados) tenían una reducción significativa en las arrugas/líneas finas y la hiperpigmentación facial”, indicó, en referencia a un analisis realizado por la University of California.

El estudio, realizado en 49 mujeres menopáusicas, concluyó que después de seis meses, la gravedad de las arrugas de las participantes disminuyó en un 16%. Además, la hiperpigmentación disminuyó en un 20%. Al final, quienes comieron almendras tuvieron un aumento en la hidratación de la piel en las mejillas y la frente.

Beneficios de comer almendras todos los días

Comer almendras diariamente aporta una serie de beneficios significativos para la salud. Estos frutos secos son ricos en grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son conocidos por favorecer la salud del corazón al reducir el colesterol LDL (colesterol “malo”) y promover el colesterol HDL (colesterol “bueno”).

Además, las almendras son una excelente fuente de vitamina E, un antioxidante que contribuye a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres (tipo de molécula inestable que se elabora durante el metabolismo normal de las células), ayudando así en la prevención del envejecimiento prematuro y diversas enfermedades.

Además de sus beneficios cardiovasculares y antioxidantes, las almendras también son una fuente rica en nutrientes esenciales como el magnesio, el cual desempeña un papel vital en la función muscular, nerviosa y en la salud ósea.