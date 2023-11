Farmacéutico Fernández (@farmaceuticofernandez) es un usuario que, mediante su cuenta de TikTok, comparte curiosidades y toda clase de consejos médicos que le han permitido conseguir más de 2 millones de seguidores. Recientemente, el profesional de la salud compartió un sencillo truco que sirve para evitar la resaca tras una noche de copas.

Según Fernández, se trata de un simple acto que facilita el proceso de recuperación y permite que el cuadro de malestar general sea menor al previsto.

“Sé que muchos vas a salir de fiesta este fin de semana, algunos a conciencia y otros no”, empezó diciendo el también tiktoker, cuyo video superó las 180 mil reproducciones.

Tras ello, explicó que “si por cada copita de agua que bebes, vasito de agua que tomas, al día siguiente la resaca será menos potente porque no te vas a deshidratar”.

El truco viral de un farmacéutico para evitar la resaca

Por supuesto, su testimonio generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Mientras que algunos expresaron su asombro al conocer el tip, otros reaccionaron haciendo bromas.

“Me bebo un vaso de agua cada vez que bebo una copa y me voy meando por todas las esquinas”; “Pero si bebo agua después de cada copa, no me emborracho”; “A mi me cuesta beber agua pero desde que una amiga me recomendó agua con gas me entra mejor”; “yo tomo 2 pastillas de complejo B y al día siguiente sin señas de resaca”, escribieron las personas.

Otras maneras de evitar la resaca

El alcohol tiene propiedades deshidratantes, por lo que beber agua antes y durante el consumo ayuda a contrarrestar la pérdida de líquidos y reduce la intensidad de la resaca.

Además, es esencial moderar la cantidad de alcohol consumido y no beber con el estómago vacío. Comer antes o durante el acto ayuda a ralentizar la absorción del alcohol en el torrente sanguíneo. Evitar mezclar diferentes tipos de bebidas también ayuda a reducir la resaca.

Después de beber, continuar hidratándose y descansar adecuadamente es clave. Consumir alimentos ricos en nutrientes y electrolitos puede ayudar a reponer las sustancias perdidas durante la ingestión de alcohol.

