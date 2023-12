Una joven de Estados Unidos que aspira a convertirse en cantante ha dejado perplejos a muchos al hacer un llamado inesperado a su audiencia: les instó a escuchar su música, argumentando que no podría soportar la idea de tener un empleo convencional de ocho horas.

Zoe Wynns, de 20 años, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que asegura que “simplemente morirá” si se viera en la obligación de tener que trabajar de 9am a 5pm. Su testimonio, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios.

“Sé que esto va a sonar loco”, empezó diciendo la estudiante universitaria de Carolina del Norte. “Sé que esto va a sonar como un creativo artístico que simplemente no quiere dedicar horas y trabajo duro, pero físicamente no creo que pueda hacerlo”.

“Empiezo a llorar si tengo como tres tareas no creativas que hacer en un día y me imagino haciendo ocho horas al día de algo que realmente no amo por el resto de mi vida... no hay otra opción”, agregó. “Esto [su carrera musical] tiene que funcionar”.

El pedido de Wynns no terminó allí, pues también explicó: “[Esto] va a sonar aún más artístico y arrogante, pero una vez escuché esta cita en un programa y decía: ‘La gente como nosotros no puede vivir de manera normal. Si lo intentamos, nos mata’ y, sinceramente, me estoy metiendo en esa categoría, porque creo que simplemente moriré”.

De esta manera, Zoe le pidió a sus seguidores que transmitan su música, ya que se trata de “un paso en el proceso de no morir literalmente”.

Su petición generó opiniones divididas

Su inusual petición generó más de 2 mil comentarios, de los cuales una gran mayoría eran de crítica hacia la joven.

“Un músico que promueve la pereza. Qué gran influencia”, comentó una persona. “Te vas a volver viral por las razones incorrectas”, le alertó otra.

Sin embargo, otros defendieron a la aspirante a cantante, argumentando que entienden su postura de no querer repetir la rutina de la mayoría de personas.

“No es nada alocado. Nuestro propósito se extiende más allá del ciclo mundano de trabajar, comer, dormir y repetir; Estamos aquí para crear y explorar. Si bien la estabilidad financiera es importante, transformar la pasión en ingresos agrega una capa adicional de satisfacción. Puede que muchos no comprendan este concepto, pero para nosotras, almas creativas, la esencia de la vida trasciende los límites del mero trabajo”, explicó un internauta.

Otro le pidió a Wynns que no deje de perseguir sus sueños y le dejó un mensaje a modo de reflexión: “Viniendo de una generación millennial cuya madre la obligó a entrar en la vida corporativa, sigue tus sueños. Me arrepiento todos los días de no haber seguido con el mío, y tienes razón... Más de 8 horas al día de vida corporativa te chupan el alma, especialmente si eres creativo. Sigue el propósito de tu vida y serás feliz. Todo saldrá bien y el universo te apoyará”.

Tras la ola de críticas, la joven publicó un nuevo video en donde parece querer demostrar que ninguna publicidad es mala.

“Cuando la gente diga que ‘necesito ayuda’, ¡no olvides transmitir ‘BOTTOMLESS’ en todas partes ahora!”, señaló en referencia a una canción suya que se puede escuchar en Spotify.

¿Cómo hacerse conocido siendo cantante?

Primero, es esencial construir una presencia sólida en plataformas de música y redes sociales. Publica regularmente tus canciones en plataformas como Spotify, Apple Music y SoundCloud, y utiliza Instagram, TikTok y YouTube para compartir contenido visual, detrás de cámaras y clips musicales. Interactúa con tus seguidores, responde a los comentarios y utiliza hashtags relevantes para ampliar tu alcance.

Además, colabora con otros artistas y participa en eventos locales. Colaboraciones pueden proporcionar exposición a nuevas audiencias, mientras que presentaciones en vivo te permiten conectarte directamente con tu público. Participar en concursos de talento y festivales locales también puede ser una excelente manera de destacar y ganar reconocimiento en tu comunidad.

Finalmente, aprovecha las oportunidades de prensa y relaciones públicas. Envía tu música a blogs musicales, estaciones de radio locales y participa en entrevistas. El boca a boca sigue siendo poderoso, así que asegúrate de crear un sonido único y auténtico que te diferencie en la escena musical.

