Trabajar en un restaurante, sobre todo como mesero, implica estar preparado para lidiar con todo tipo de situaciones. Esto incluye, en ocasiones, recibir malos tratos por partes de comensales, ya sea porque se sienten inconformes con la comida o por el servicio ofrecido. Así lo ha dejado saber una joven de Estados Unidos que se volvió viral al revelar lo que le pasó durante uno de sus más recientes turnos en un local gastronómico de Tennessee.

El pasado 7 de diciembre, la usuaria de TikTok Savanah Pierce (@savkaypierce) había empezado su nuevo trabajo como camarera cuando fue “humillada” por una de sus clientas. El incidente se produjo en el momento en que atendía una mesa de cuatro personas.

“Estaba sirviendo la comida y una de las mujeres de la mesa me hizo señas para que me acercara”, recordó. Tras ello, la joven no dudó en hacer caso y caminar en dirección hacia la mesa, sin imaginar que iba a ser criticada duramente.

“Entonces, la mujer me miró fijo a los ojos y en un tono serio me advirtió: ‘Estás haciendo un pésimo trabajo”, señaló. Las palabras de la mujer la dejaron paralizada, pero ella recobró la compostura y preguntó: “¿Hay algo que pueda traerte a la mesa para intentar mejorar la situación?”.

Entonces, la comensal contestó: “Honestamente, me da miedo pedirte algo”. Tras ello, esta persona le enumeró a Savanah una serie de cosas que, según su opinión, ella había hecho mal al atender su mesa.

“Yo no estaba dando lo mejor de mí, lo admito. No obstante, creo que personalmente no estaba haciendo un mal trabajo”, opinó la estadounidense. “Era mi cuarto día en el restaurante nuevo y aún estoy aprendiendo. Solo me había olvidado de llevar un par de salsas a la mesa”.

Cuando llegó el momento de pedir la cuenta, la mesera se dirigió a la mujer y le dejó un mensaje a modo de reflexión: “Quiero darte las gracias por haberme dado la oportunidad de aprender y crecer como camarera’”.

Aunque expresó sus deseos de que esperaba que la situación hubiera sido distinta, la cliente optó por no dejar propina. “Con el cálculo mental, le pagué al restaurante para que sirviera esa mesa”, afirmó Pierce, cuyo relato generó una gran controversia entre los usuarios.

A pesar de la humildad de la chica, la mayoría de personas no aprobó el comportamiento de la mujer a la que atendió.

“La forma en que habría dicho ‘Lamento que te sientas así’ y los habría ignorado el resto de la noche”, escribió una persona. “Servir es TAN traumatizante”, comentó otra.

“Simplemente me habría reído en su cara y me habría marchado. Lo único que escuché fue que no daba propina”, indicó un internauta que asegura laborar como mesero.

¿Cuánta propina se le debe dejar a un mozo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los empleados que reciben propinas ganan un mínimo de $2,13 por hora, según la ley federal. Las propinas cubren la diferencia para compensar la Tasa de Salario Mínimo Básico Combinado en Efectivo y Propinas, el cual equivale a $7,25 por hora, según el Departamento de Trabajo de EE.UU.

A pesar de que el salario mínimo en efectivo y la tasa de salario combinado varían de un estado a otro, se suele acostumbrar que las propinas se dividan entre todo el personal de un restaurante.

La cantidad de propina que los clientes deben dejar depende de si el personal les brindó una buena experiencia.

Por un buen servicio, la empresa de servicios financieros Bankrate recomienda que los clientes dejen entre el 15 y el 20 por ciento de su factura. En general, si un mesero recibe menos del 20 por ciento de propina, puede pensar que hizo un mal trabajo.

