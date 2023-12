Una mujer de Estados Unidos se volvió viral al compartir lo que le ocurrió al comprar un auto nuevo en un concesionario. En lugar de encontrarse con un vendedor centrado en el negocio, se topó con uno que le hizo una propuesta cuestionable y que la llenó de indignación.

En un video subido a TikTok, la usuaria @shannfart grabó una “carta abierta” dirigida al mencionado sujeto. Ella empezó su relato señalando que “el auto es hermoso” y que funcionaba sin mayores problemas, pero las cosas dieron un giro cuando dio a conocer lo que ocurrió luego de que la venta se concretara.

Tras salir del concesionario, el empleado le envió un mensaje de texto y le sugirió que podrían “ser amigos”. Asimismo, le aseguró que tenía toda la intención de “hacerle compañía”. La mujer, de manera sarcástica, preguntó si con esta propuesta se refería solo a él o también incluía a su esposa y su hijo, haciendo hincapié en que su pareja está embarazada.

La joven continuó su explicación indicando que no sabía que ser coqueteada era parte del proceso de compra. “Realmente no creo que tu esposa embarazada y tu hijo tampoco lo aprecien”, agregó.

La usuaria finalizó su relato con una respuesta contundente al mensaje de texto de texto: “Para responder a tu pregunta, no quiero ser tu amiga porque no soy amiga de idiotas asquerosos y asquerosos con malos cortes de pelo que engañan a sus esposas”.

Las reacciones de los internautas

Los internautas quedaron consternados por el comportamiento del vendedor e instaron a @shannfart a informar lo ocurrido al gerente y a la pareja del sujeto.

“Vaya, se lo diría a su gerente”, escribió una persona. “Por favor, dígaselo a su gerente y a su esposa”, comentó otra.

Varias mujeres compartieron historias similares de vendedores de automóviles que actuaron de manera inapropiada.

“Esto me pasó con el encargado de mantenimiento de un concesionario. Me pidió que lo llevara a casa”, reveló una internauta. “¡ESTO ME PASÓ A MÍ TAMBIÉN!”, agregó otra. “Es muy inapropiado que aprovechen nuestro número de teléfono e información personal”.

¿Cómo evitar un mal uso de mi información personal?

Para evitar el mal uso de tu información personal, es esencial ser consciente de cómo compartes datos en línea. En primer lugar, verifica la autenticidad de los sitios web antes de proporcionar información sensible, asegurándote de que tengan conexiones seguras (https://) y revisando la reputación del sitio. Evita compartir información confidencial, como números de seguridad social o contraseñas, en correos electrónicos no seguros o mensajes no cifrados.

Además, gestiona cuidadosamente la configuración de privacidad en tus perfiles en redes sociales y otras plataformas en línea. Limita la cantidad de información personal que compartes públicamente y ajusta las configuraciones de privacidad para controlar quién puede acceder a tus datos.

Mantente alerta frente a correos electrónicos o mensajes sospechosos que soliciten información personal, ya que los estafadores a menudo utilizan tácticas de phishing para obtener datos sensibles y no olvides tener actualizado tu software antivirus.

