Una mesera de España se vio envuelta en una situación inesperada cuando, a tan solo diez minutos de cerrar el establecimiento en el que trabaja, se presentaron 60 clientes sin considerar la hora que marcaba el reloj. La reacción de la joven, marcada por el fastidio y la indignación, se viralizó tras ser difundida en las redes sociales.

“A todos los que os llenáis la boca hablando de salud mental espero que también habléis de respeto y de empatía y lo tengáis con los demás”, dijo la moza, cuyo nombre no fue revelado.

La mujer explicó que trabaja en una cafetería que cierra a la medianoche; sin embargo, debe seguir de turno mientras haya clientes en el local, a pesar de que no se le paguen horas extras.

Recientemente, se produjo un incidente que colmó su paciencia: un grupo de 60 personas ingresaron al negocio, pese a que sabían que la hora de cierre es a las 12 de la noche. Al ver lo que ocurría, la chica tuvo que pedirles a todos que se retiraran en varias ocasiones, puesto que no le hicieron caso en su primer aviso.

“Les importa una mierda que a mí nadie me paga las horas extras y que tengo una vida personal y mis propios problemas”, expresó la camarera.

De acuerdo con lo dicho por la mesera, su turno no terminaba allí, pues aún debía realizar la limpieza, cuadrar la caja y otras tareas adicionales. “Esas personas no tienen respeto ni empatía y se les olvida que detrás de la barra no es una máquina sino una persona. Porque mi jefe sigue facturando pero yo no sigo cobrando”, agregó.

Empatía y respeto, no se pide mucho. pic.twitter.com/1ZhL4Wo2qT — Soy Camarero (@soycamarero) September 29, 2023

El testimonio de la joven, subido por el usuario @SoyCamarero se viralizó con más de 600 mil reproducciones y generó una gran cantidad de comentarios, siendo la mayoría de apoyo hacia la trabajadora.

“La culpa no es de los clientes”; “Yo media hora antes dejo de servir ciertas cosas. Pero no solo advierto del horario, también de que ya no se sirve. Y ya se apilan las sillas o se echan rejas”; “Si su jornada termina a las 12, pero debe dejar suelos y vajilla limpios, lo mismo debe cerrar la puerta a las 11:30... eso debe solucionarlo el jefe”; “Comprendo su cabreo, pero el problema es que no puedes hacer coincidir la finalización de jornada con el cierre del establecimiento. Si cierra a las 12, lo normal es que ella terminara su jornada remunerada más tarde”; “Respeto por el horario y que el jefe también respete y pague también”, escribieron las personas.

¿Cuáles son las funciones de un mesero?

Las funciones de un mesero en un restaurante incluyen atender a los clientes, tomar pedidos, servir alimentos y bebidas, explicar el menú, mantener las mesas limpias, manejar quejas, gestionar pagos, mantener el área de trabajo ordenada, conocer el menú y colaborar con el equipo para brindar un servicio de calidad y cumplir con las normas de higiene y salud.

En resumen, un mesero desempeña un papel crucial en la experiencia de los clientes en un restaurante al proporcionar un servicio atento y de calidad, garantizando que las comidas se sirvan correctamente y manteniendo un ambiente limpio y ordenado.