Son muchos los motivos por los que una persona termina trabajando en algo para lo que no estudió. Ya sea por la insatisfacción generada por la propia labor, por la poca remuneración recibida o por la falta de oportunidades en el rubro, se deben tomar en cuenta distintos factores debido a que cada caso es diferente.

Precisamente, una joven peruana utilizó su cuenta de TikTok para hablar sobre su situación. Yanira Ayvar, identificada en redes sociales como @yaniraayvar, dio a conocer que se recibió de abogada e incluso hizo dos maestrías en Chile, pero por determinadas razones decidió trabajar como mesera.

“No tiene nada de malo ser mesera, no es más o menos que otro trabajo”, dijo la tiktoker ante las críticas que recibió por parte de algunos internautas. “Hay que respetar cualquier trabajo”, agregó.

En su video, ella remarcó que su historia sirve “para que vean que no todo es lo que parece y la vida da muchas vueltas”. Luego señaló que, aunque “siempre había tenido su vida planeada”, desde chica soñó con graduarse y continuar sus estudios en España; sin embargo, por esa incertidumbre propia del destino terminó viviendo con su pareja en Chile. La relación no prosperó, pero ella se quedó en el país sureño.

Con ayuda de sus padres, Yanira pudo continuar con sus estudios y al ver que “le sobraba tiempo”, decidió buscar un empleo. “Conseguí trabajo como mesera y la verdad es que me gustaba ese empleo y no creí que se podía ganar tanto siendo mesera”, aseguró.

Este nuevo trabajo le permitió volverse independiente: alquiló un departamento en la zona que más le gustaba y pudo continuar con sus estudios sin problemas.

“No tiene nada de malo y la vida da muchas vueltas. Es así. Pero no tiene nada de malo trabajar como mesera o como abogada”, añadió la joven, quien gracias a su empleo tuvo la oportunidad de conocer a Neymar y a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

“Si tienes un tiempo extra y quieres hacer plata extra está bien. La idea es que lo disfrutes”, dijo la peruana. “Yo sabía que quería ser mesera en ese momento porque me ayudaba a completar mis estudios, pero también sabía que en un futuro iba a ejercer como abogada. Eso nunca cambió”, concluyó.

El testimonio de la tiktoker se viralizó con más de 190 mil reproducciones y los internautas acudieron a la sección de comentarios para hablar sobre el caso. Mientras que algunos felicitaron a Yanira por salir adelante a pesar de los cambios de planes, otros aprovecharon la oportunidad para contar su propia historia.

“Estudié Administración, hoy me dedico hace ya unos años a fabricar muebles, es mi pasión y estoy estudiando diseño a mis 54 años”; “en Alemania yo trabajé de mozo, ayudante de cocina, mecánico, mientras hacia mi maestría y eso me permitió mantenerme solo”; “la gente critica cualquier cosa, al final cada uno tiene sus metas y sabe como cumplirlas”; “la gente no entiende que a veces simplemente hay que vivir la vida y la simpleza de eso es liberador. No todo es dinero”; “ahora te admiro más”, escribieron las personas.

