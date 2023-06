Cristina Olmedo es una joven española que vive en Londres, Inglaterra, desde hace varios años. Mediante sus redes sociales, ella suele compartir detalles de su experiencia radicando en el extranjero, siendo uno de sus más recientes videos uno que llamó la atención de los internautas por un inesperado motivo.

En un video titulado “Cosas que tenéis que saber antes de venir al médico en Inglaterra”, la usuaria explica lo complicado que puede ser conseguir una cita en el país europeo. Según contó, es prácticamente imposible que alguien atienda el teléfono y, una vez que responden, la espera puede ser “interminable”.

Al hablar sobre su caso, Cristiana asegura que, aunque llegaron a responderle el teléfono, la función de esta persona parecía que era “evitar que los pacientes acudieran al médico”. Esto lo dijo porque el trabajador no dejaba de hacerle preguntas como “¿Te duele el ojo? ¿Has desayunado esta mañana?” o “¿Llevas tres días vomitando? Tienen que ser 10 antes de darte una cita”.

Desafortunadamente, la cosa no es muy diferente si el paciente que busca atención es un niño. “¿Tu hijo lleva 5 días con dolor de garganta? ¿Y le das paracetamol? Pues prueba ibuprofeno”, relató la joven sobre las respuestas que ha recibido.

Si tienes suerte y conseguir una cita, es posible que el médico te termine recetando un paracetamol. “Aquí está la respuesta a todo. Para lograr un antibiótico, lo tienes que pedir de rodillas”, afirmó la española.

Ella concluyó su relato indicando que ha podido comprobar todo lo dicho con otras personas. “Creo que el sistema tiene un problema bastante grave, ya que todo el mundo con el que hablo de esto, está de acuerdo”, agregó.

Relato viral de joven española que radica en Inglaterra

El clip se viralizó con más de 200 mil reproducciones y más de un internauta expresó su preocupación por la ineficiente atención que brindan los servicios de salud del Reino Unido.

“Me amputé el brazo. La del teléfono: ¿Ya intentaste pegarlo con cinta?”; “Yo casi me arranco un dedo, estaba desangrándome vivo, fui a urgencias y la sala petada, me dijeron que o esperaba 4 h o me diera media vuelta”; “Fui a urgencias en Croydon y lo que me dijeron fue que me fuera a España lo antes posible. Que no podían hacer nada. Una m... su sistema sanitario”; “Cada vez me convenzo más que el sistema de salud colombiano no es tan malo como creemos acá, solo le faltan ciertas mejoras”; “En México estamos en la gloria entonces”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cuánto cuesta una consulta médica en Inglaterra?

Una primera consulta en la sanidad privada cuesta unas 180 £, mientras que las siguientes pueden rondar las 130-150 £. El especialista rellenará un informe médico y se lo remitirá a su consultorio de cabecera.