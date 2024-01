Una mujer de Estados Unidos se volvió viral al revelar las razones detrás de su decisión de no contraer matrimonio, a pesar de encontrarse comprometida. En un video subido a TikTok, la usuaria Lark (@knaakwell) compartió los motivos que la llevaron a desafiar lo convencional y optar por un camino menos tradicional en su relación.

“Una de las razones más importantes para mí es que soy una persona muy ansiosa”, empezó diciendo la joven, quien es instructora fitness. “Simplemente no puedo imaginarme parada en el altar y teniendo el momento más íntimo de mi vida con mi pareja mientras todos estos ojos están puestos en nosotros, mirándonos”.

Según la estadounidense, el estar parada frente a un gran número de personas, y durante un momento tan especial como una boda, es una experiencia que no desea vivir para nada.

“Ese es el pensamiento más incómodo y que más me provoca ansiedad. En realidad me pone enferma pensar en eso. Ni siquiera me gusta ser dramática”, señaló.

Además de provocarle ansiedad, Lark expresó sus deseos de que los matrimonios sean más íntimos y no tan concentrados en los invitados.

“Cada vez que he asistido a una boda, cuando se trata de la parte en la que intercambian votos y se besan, para mí, se siente como cuando estás viendo una película con tus padres y aparece una escena de sexo. Se siente tan incómodo que quieres mirar hacia otro lado”, agregó.

Joven de EEUU no siente la necesidad de casarse a pesar de estar comprometida

A todo lo anterior, la joven añade que, desde pequeña, siempre ha sido “muy independiente”, por lo que no siente la necesidad de reunir a toda su familia si es que se fuera a casar.

Adicionalmente, mencionó que, más allá de contar con el dinero o no para pagar una boda, esta no se encuentra dentro de sus prioridades.

“Con la planificación en general, eso es lo peor que podría hacer por mi salud mental... Y no, no voy a pagar unos malditos grandes para contratar a alguien que haga eso por mí. Mi prometido y yo queremos comprar una casa”, continuó.

“Así que esa es mi prioridad antes que tener una boda grande y extravagante. En el mundo actual, simplemente no puedes permitirte eso a menos que tengas padres que simplemente te estén tirando dinero, lo cual, en mi caso, no es la realidad. Entonces saldría de mi bolsillo y preferiría no endeudarme”, agregó.

Lark finalizó su relato criticando la actual “cultura nupcial”, la cual tildó de “extraña”, y dijo que no desea ser parte de ella.

Su testimonio se viralizó con más de 450 mil reproducciones y cientos de personas se sintieron identificadas con ella.

“Siempre sentí que caminar hacia el altar sería el momento más vergonzoso de mi vida”; “la idea de compartir votos frente a otros me hace querer meterme en un agujero”; “estaremos celebrando una boda pequeña con 14 invitados en un Airbnb que alquilamos durante una semana en Escocia y haremos votos privados. No puedo con las bodas tradicionales”; “sí, se siente como una actuación para los demás”; “como una persona super ansiosa a la que convencieron de tener una gran boda; sí, fue incómodo. Odié cada momento de la ceremonia”, escribieron las personas.

¿Qué se puede hacer en vez de una boda tradicional?

En lugar de una boda convencional, muchas parejas optan por ceremonias íntimas y personalizadas, realizadas en destinos significativos o entornos informales. Esto proporciona un ambiente relajado y auténtico, alejándose de la tradición.

Otra alternativa es un compromiso civil, donde la pareja oficializa su unión de manera más sencilla, sin la necesidad de eventos religiosos o grandes celebraciones, reduciendo la presión social.

Además, algunas parejas prefieren invertir en experiencias significativas, como viajes o proyectos conjuntos, en lugar de destinar recursos a una ceremonia.

