Simplemente aterrador. Una mujer de Estados Unidos hizo una grave denuncia en contra del personal de mantenimiento de su complejo de apartamentos. En un video publicado en su cuenta de TikTok, la usuaria Jay (@myworld.wejustliveinit) documentó el momento en el que uno de sus gatos sale de una de las paredes. Aparentemente, el animal habría sido dejado en la parte interior del muro tras un descuido cometido por los trabajadores. El impactante registro, como era de esperarse, generó indignación entre los internautas, quienes en su mayoría le pidieron a la joven que inicie un proceso legal tras lo sucedido.

En la grabación se escucha a Jay llamar a su gato, “Taytay”, y ser sorprendida por un débil maullido que respondía desde el otro lado de la pared. Al hacer zoom sobre un agujero en la parte inferior, notó una pata blanca emergiendo. En un intento de rescatar a su mascota, la joven trató de quitar el panel de yeso con un cuchillo, pero no tuvo éxito.

Mientras llamaba al 911 y continuaba intentando liberar al gato, Jay le informó al operador que parecía que todo el espacio detrás de la pared estaba sellado. Después de varios intentos, logró hacer un agujero lo suficientemente grande para que el gato saliera, aliviando así su angustia.

“Me sentí muy aliviada después de tenerlo como ‘Dios mío’. Todos ustedes, estaba con los ojos abiertos. Mis gatos son mis bebés”, escribió Jay en la descripción del video.

“¡Realmente no puedo creer que el equipo de mantenimiento haya pegado a mi gato a la maldita pared! Tan pronto como entré a mi departamento lo escuché maullar y arañar la pared. Me siento tan mal que probablemente estaba tan asustado”, añadió.

El hecho desató la indignación de los internautas

Los comentarios de los espectadores mostraron compasión y preocupación por el minino, con algunos de ellos sugiriéndole tomar medidas legales contra el complejo de apartamentos.

“Eso es tan malo y triste. No hay forma de que no lo supieran”; “Me cuesta creer que esto haya sido un accidente, que bueno que esté bien, pobre bebé”; “Honestamente, ya no me comunicaría con las personas adecuadas. Eso sólo les da tiempo para prepararse. Deberías contactar a un abogado y mudarte lo antes posible”; “Estoy MUY contento de que hayas grabado esto en video y hayas llamado a la policía porque hay evidencia para esa demanda”, escribieron las personas.

En la sección de comentarios, Jay reveló que grabó el incidente porque desconfiaba de la responsabilidad del complejo y compartió un video posterior que documentaba una conversación con un empleado de la propiedad sobre otros problemas en su apartamento, incluyendo daños causados durante una reparación previa y una promesa incumplida de proporcionarle una habitación de hotel durante los trabajos.

