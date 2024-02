Una triste historia viral ganó popularidad en Estados Unidos durante esta semana que está directamente relacionada a un perro. Sucede que Sora, una mezcla de labrador retriever y pitbull, se encontraba internada por más de 900 días en una perrera con el objetivo de que consiguiera una familia. Parece que ese sueño se iba a cumplir, pero dicha felicidad duró solo un día. En esta nota de Mag, te brindaré los detalles al respecto.

Este can se encontraba en el interior de la perrera Valley Animal Shelter, situada en California, desde hace 3 años. Los funcionarios de este establecimiento para el buen cuidado de animales creían que la vida de esta perrita sería estar encerrada en una pequeña jaula sin recibir el cariño de un ser humano, hasta que el panorama cambió.

Unas personas quisieron contar con la presencia de este ser vivo en su hogar, pues decidieron adoptarlo. Todo encaminó bien, ya que se realizaron los respectos trámites y llevaron a Sora a su nueva casa, pero solo transcurrió 24 horas para que esta familia cancelara la adopción.

Lamentablemente, fue retornada a aquel espacio donde vivió gran parte de su vida. Por ahora, aquellos individuos no revelaron los motivos por el cual no quisieron que Sora sea su nueva mascota, aunque probablemente se estima que no se habría acostumbrado a las costumbres de aquellas personas.

“Todavía tienen la esperanza de que en algún momento se encuentre su hogar para siempre, donde serán apreciados como se merecen”, fue el mensaje que transmitió este refugio californiano.

Sora ganó miles de fanáticos

Pese a este triste relato que te cuento, una gran cantidad de seguidores de TikTok brindaron mensajes de afecto hacia el animal, pues creyeron que es un ser lindo que no merecía padecer por aquella situación. “Esto es absolutamente desgarrador”, “Somos la peor especie que existe, ningún cachorro merece esto”, “¿Dónde está? Iré a buscarla”, “Juro ir, la adoptaré”, son algunos comentarios que se leen.

