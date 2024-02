Amie Scott está recibiendo duras críticas por la acción que realizó en un salón de uñas, pues no pagó el servicio que había solicitado y contó la verdadera razón de esta situación. Pese a que se mostraba muy indignada en el clip que publicó en TikTok, una considerable cantidad de usuarios la recriminaron por no tener la consideración necesaria con aquellas trabajadoras que le hicieron la manicure. Los detalles de este video viral te los brindaré aquí en Mag.

La mujer originaria de Reino Unido quería realizarse un pintado en sus uñas debido a que tenía un viaje en aquel día y pretendía lucirse ante las demás personas. Fue así que visitó uno de estos establecimientos y solicitó el diseño que más le agradó, pero fue allí que ocurrió lo inesperado.

Ella “huyó” de aquel negocio sin pagar los 40 euros por el simple y extraña razón de que no le gustó el color que le habían pintado en sus uñas. Pese a reconocer que las manicuristas realizaron un excelente trabajo, considera que dicho factor fue determinante para no saldar la cuenta.

“Son preciosas, solo que no me gusta el color. Sé que es mi culpa, pero al final de día si no estoy satisfecho, entonces no voy a pagar por ello. No sé qué hacer con esto, no sé si cambiarlo en el aeropuerto”, contó.

La creadora de contenido no mostró una señal de arrepentimiento ni contó que, en los próximos minutos, se acercó nuevamente a este sitio para cancelar dicho precio. Por el contrario, mencionó la polémica frase que está expuesto todo negocio: “El cliente siempre tiene la razón”.

Generó un tenso debate

Entre seguidores y otros usuarios no dudaron en echarle en cara su accionar, pues creyeron que este negocio brindó un buen trabajo. En la caja de comentarios, se lee “La definición de una red flag”, “Entonces, ¿por qué no le dijiste que no te gustaba después de pintarte la primera uña?”, “Deberían haber llamado a la policía”, “Deberías pagar” y más, aunque algunos creen que se trataría de una simple broma realizada por la mujer.

