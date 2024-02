Es recurrente conocer casos de distintos hombres y mujeres que solicitan préstamos bancarios para diversos fines, como comprar una vivienda, iniciar un emprendimiento, solventar los gastos de una educación, entre otras opciones. Una mujer de Australia no quiso ser ajeno a ello y se dirigió a una entidad bancaria con el propósito de requerir un crédito, pero quedó totalmente frustrada al enterarse que fue rechazada por una razón en particular. Su historia viral te lo contaré aquí en Mag.

Euca se dedica a la música y, en esta oportunidad, se hallaba en la búsqueda desesperada de una casa para habitarla, pero al no completar la cantidad de dinero requerido, no podía permitirse cumplir dicho objetivo. Entonces, se le ocurrió la idea de requerir un préstamo; no obstante, al conocer el resultado de su evaluación, quedó anonadada.

Sucede que posee una deuda de 33 mil dólares que está relacionada a HECS-HELP, un programa encargado de financiar los estudios universitarios de un joven australiano. Desafortunadamente, ella no fue capaz de saldar dicho monto conforme transcurrieron los años, pero actualmente, le afecta para cumplir uno de sus objetivos.

“Así que ahora tengo que usar los ahorros del depósito de mi casa que he estado ahorrando durante años para pagar mi deuda y prácticamente empezar de nuevo”, comentó frustrada la creadora de contenido.

También existió otros motivos

Lamentablemente, no fueron las únicas razones por la que no aprobaron el préstamo, pues también la consideraron como una mujer que no cuenta con un ingreso fijo de manera mensual que sea capaz de amortiguar aquella futura deuda, ya que solo trabaja un solo día a la semana.

“Todavía tengo unos ingresos normales y además otro trabajo, pero como soy una comerciante individual, los obstáculos que debo superar son diferentes”, dijo.

Ella considera que su deuda a HECS-HELP, su empleo “formal” de un día y los ingresos que genera por propia cuenta fueron argumentos suficientes para que dicha entidad bancaria rechace su solicitud. Una cierta cantidad de usuarios le recomendaron que busque otras opciones, mientras que una minoría le exige que asuma su responsabilidad y cumpla sus obligaciones como ciudadana.

