Elva, identificada en las redes sociales como @viajeraabuelita, es una adulta mayor de Córdoba, Argentina, que ha recorrido sola varias ciudades de Europa a bajo costo. A sus 81 años, ella demuestra que nunca se es demasiado grande para cumplir un sueño y comparte su historia para animar a otros a seguir sus pasos.

Tras dedicarse durante varias décadas a la docencia y a la costura, la mujer decidió hacer un cambio en su vida luego de perder a Horacio, su compañero de vida.

Esto le hizo replantearse todo y, aunque tenía todas las ganas de recorrer el mundo, no podía hacerlo debido al trabajo y las obligaciones.

“Uno nunca ocupaba el primer lugar, hasta que en un momento me dije ‘qué hago acá si a mi me gusta viajar. Me voy’”, declaró Elva en conversación con el medio Todo Noticias.

Sin embargo, su situación tomó un giro radical cuando Sofía, su nieta que vive en Italia, le propuso hacer un voluntariado, cosa que facilitaría su llegada a tierras europeas.

Se ganó el cariño de los residentes

Sin dudarlo, aceptó y así iniciaría una travesía que la terminó convirtiendo en “la abuelita viajera”. Primero, llegó a una casa de Inglaterra, donde le enseñó a coser a una niña de 12. Rápidamente, se ganó el cariño de la familia e incluso la llevaron a conocer Susex y Londres.

Tras esta experiencia, la mujer llegó a Mallorca, España, donde convivió con varios jóvenes de distintas partes del mundo. Luego, llegó a Valencia, donde ayudó a una madre a cuidar a sus cinco hijos. Asimismo, conoció a una familia marroquí que le invitó té y le habló sobre su cultura. “Salí como si hubiese aprendido 10 años seguidos de historia”, detalló.

La argentina asegura que, al llegar a Europa, tenía 2 mil dólares y al regresar su billetera estaba intacta. En casi tres meses viviendo en el extranjero, prácticamente no tocó su dinero debido a que quienes la recibían pagaban todo.

Elva en Londres, Inglaterra. (Foto: @viajeraabuelita / Instagram)

Viajando por Europa a bajo costo

Ella regresó a su país no solo llena de experiencias, sino también de invitaciones a otros países tales como Marruecos, Holanda y Alemania. Gracias a las redes, donde comparte sus vivencias, no son pocos quienes la invitan para pasar un momento agradable.

Aunque desea volver pronto a Europa, Elva señala que la situación económica de Argentina se lo impide. “No pienso en la estadía, pienso en el importe para el pasaje, cuando me den los números y pueda acumular los créditos me voy. Yo no tengo dinero, pero tengo coraje”, indicó.

Por otra parte, le dejó un mensaje a quienes desean seguir sus pasos: “Te nutrís de las costumbres de los pueblos y eso es lo que más lindo. Una noche en Palma me quedé en un hostel, nunca había estado en uno, y caminé hasta las 4:00″, señaló.

“Había gente de todo el mundo y yo no tenía nada más para ponerme que mis zapatitos, pero todo eso no tiene precio”, concluyó.