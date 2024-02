En todas las escuelas del mundo, al menos una vez, un alumno se habrá quedado dormido mientras se dictaba una clase, pues quizás no descansó bien en su hogar o no le encontraba interesante lo que enseñaba el profesor. Esto le ocurrió a una estudiante de Estados Unidos que decidió tomarse una siesta sobre su pupitre y su maestra no tuvo una forma más ingeniosa de despertarla, consiguiendo que alrededor de 16 millones visualizaran su contenido viral.

Es probable que ciertos educadores al detectar esta mala acción por parte de sus estudiantes, tomen la drástica decisión de retirarlos de sus clases o darles una sanción, pero en este caso, la maestra tuvo una forma más ingeniosa para mantener el buen ambiente en su salón.

Fue así que, en cómplice con los demás alumnos, organizaron despertarla de una forma muy graciosa: todos debían aplaudir al mismo tiempo como si se estuviera reconociendo a alguien por su excelente trabajo o destacada nota. Entonces, comenzó con la cuenta regresiva y ocurrió la broma.

Al escuchar los fuertes aplausos, la adolescente se levantó rápidamente de su pupitre y quedó sorprendida por la acción de sus compañeros. Ante la situación que estaba visualizando, empezó a palmear para disimular su error, pero lo que no sabía era que se trataba de un método para que esté despierta.

Este video popular de TikTok ha obtenido una variedad de comentarios, diversos usuarios quisieron justificar el accionar de la estudiante, indicando que probablemente estaría trabajando y se encontraría cansada. Otros resaltaron que la maestra tuvo una muy buena empatía con esta alumna, pues está generando un gran vínculo con sus alumnos.

¿Por qué los estudiantes se duermen en clase?

Existen diversos factores de aquella situación. Entre los principales son la falta de sueño, actividades extracurriculares, problemas de salud, la monotonía de la clase, estrés o, probablemente, existencia de depresión. Lo recomendable sería dormir lo suficiente o dirigirse hacia un profesional para diagnosticar si posee algún inconveniente.

