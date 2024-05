Desde hace unos años, los bulldogs franceses se han convertido en el blanco perfecto de los delincuentes en Estados Unidos. Por ese motivo, las autoridades aconsejan a los dueños redoblar la seguridad en sus hogares o en la calle, durante paseos rutinarios. En esa línea, una familia de California padeció en carne propia el robo de su mascota y hoy vive un auténtico drama. Para recuperar a Jennifer, los propietarios están dispuestos a hacer lo que se necesario.

El último domingo, una familia se alistaba para dar un paseo en los alrededores de su apartamento, en Montebello, Florida. Sin embargo, la quietud fue interrumpida cuando un encapuchado abordó a sus integrantes cerca de las avenidas Victoria y Wilcox.

El desconocido exigió a sus víctimas todas sus pertenencias (reloj, la billetera y el iPhone), según contó uno de los dueños, Mario Félix, a CBS News. No conforme con ello, se apoderó a Jennifer y para azuzar a Félix utilizó una pistola. “Me dice: ‘me llevo al perro’. Y le dije: ‘No, no te lleves al perro’. ... Cuando fui a intentar atrapar a Jennifer, fue cuando él me acercó el arma”, recordó el hombre.

Familia emprenda búsqueda

De acuerdo con las cámaras de vigilancia, el sujeto se subió con el bulldog francés en brazos a un vehículo plateado. En el interior del coche se encontraban al menos tres pasajeros.

Desde entonces, la familia ha realizado publicaciones en las redes sociales con la foto de Jennifer para tratar de conocer su ubicación. Sin embargo, ningún usuario le ha dado hasta el momento señal alguna.

La perrita no solo necesita una dieta especial, sino medicamentos, por lo que la familia californiana está dispuesta a “hacer lo necesario para recuperarla”. “Si van a pedir un rescate, lo pagaré. Si eso los hará felices, que así sea, pero sea lo que sea para recuperar a Jennifer”, indicó Mario Félix.

