Hace unos años, surgió una teoría algo turbia de que Nemo no era más que una alucinación de su padre Marlin. Ahora, como si eso no fuera lo suficientemente malo, se ha revelado algo aún más impactante. Resulta que la barracuda no habría sido la culpable de que el pez perdiera a todos sus hijos, excepto al protagonista de la película. En realidad, la culpa sería de Coral, la madre de este último.

Hagamos un repaso rápido. La cinta animada de 2003 “Buscando a Nemo” inicia cuando Marlin pierde a su esposa y a todos sus huevos en un ataque de una feroz barracuda. La cosa cambia si tenemos en cuenta que las hembras del pez payaso, la especie a la que pertenecen Marlin y Nemo, a veces se comen sus propios huevos.

Una usuaria de TikTok, conocida como @makethatmagic, reflexionó sobre esto y dijo: “Si la mamá de Nemo hubiera sobrevivido, él nunca se habría perdido”.

Este usuaria también señaló que las barracudas no comen huevos de pez payaso ni peces payaso. “Pero, ¿sabes qué animal sí lo hace? ¡Los propios peces payaso!”, agregó.

Motivada por la curiosidad, esta tiktoker investigó más y descubrió el nombre de la madre de Nemo, Coral, para poder “dirigirse a ella formalmente”.

Esta revelación ha llevado a muchos a reconsiderar otra teoría de fans, la cual sugiere que Nemo nunca existió y que Marlin estaba tan desconsolado que alucinó a Nemo. Incluso el nombre “Nemo” en latín significa “nadie”, lo que sugiere que la película podría interpretarse como “Buscando a nadie”.

Así reaccionaron los usuarios

El video de @makethatmagic ha tenido más de un millón de vistas, generando que muchos fanáticos de Nemo expresaran su consternación.

Una persona comentó: “Todos los días, esta aplicación encuentra la manera de arruinar mi infancia”. Otro dijo: “¡Mi estupor está agotado!”.

Un tercero gregó: “Excelente. Ahora tengo que llamar a mi terapeuta”.

Algunos fans incluso han teorizado que Marlin estaba en el equivalente a un pabellón psiquiátrico del océano con Dory, quien también tiene problemas de memoria.

“Como criador de pez payaso, puedo confirmarlo. Sin embargo, ambos comen los huevos, PERO sólo si son huevos malos. Pero el macho únicamente se preocupa por los huevos hasta el día de la eclosión”, señaló otro.

Cabe agregar que, según Fantasea Aquariums, “el pez payaso macho cuidará de los huevos hasta que eclosionen. Examinará cualquier inviable o dañado; sí, se los comerá. A veces, se comerán todos los huevos, especialmente durante los primeros intentos de los padres”.

