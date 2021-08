Aimee Matzen es una mujer de Louisiana, Estados Unidos, que se encuentra luchando por su vida en la UCI de un hospital tras contraer covid-19. Desde allí, describió su experiencia luchando contra la enfermedad y expresó su arrepentimiento por no haberse vacunado.

“El hecho de que esté aquí ahora, estoy furiosa conmigo misma”, dijo la estadounidense de 44 años en conversación con la CNN. “Porque no estaba vacunada”. Ella se encuentra internada en el Centro Médico Regional Our Lady of the Lake en Baton Rouge, donde recibe tratamiento de oxígeno y espera mantenerse lo suficientemente bien como para evitar que la conecten a un ventilador.

La mujer explicó que no se oponía a vacunarse y que, simplemente, no lo había hecho puesto que cada vez que planeaba asistir a un centro de vacunación “surgía algo”. “Tengo este sentimiento... si estuviera vacunada, no estaría hospitalizada”, dijo.

Foto: CNN

El caso de Matzen ilustra el aumento de casos de covid-19 en todo EE.UU., siendo Louisiana uno de los estados más afectados en gran parte por la variante delta.

El estado tiene el promedio de 7 días más alto de casos nuevos per cápita en el país, con 77 casos reportados por cada 100 mil ciudadanos cada día durante la última semana de julio, reportó el citado medio.

“Es una patada en el estómago sentir que efectivamente hemos perdido seis o siete meses de progreso”, dijo el Dr. Joseph Kanter, funcionario de salud del estado de Louisiana.

El especialista explicó que el aumento de casos se debe a la variante delta, que se cree es más transmisible, y a una “cobertura de vacunación inaceptablemente baja”.

Louisiana es uno de los estados con la tasa más baja de vacunación: solo el 37% de sus ciudadanos ha sido inoculado con dos dosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Solo durante el último mes, el sistema de salud más grande del estado, Ochsner, ha experimentado un aumento del 700% en los pacientes con covid-19. El 88% de esos pacientes no están vacunados.

