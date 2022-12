Diciembre es el mes preferido por millones de personas, sobre todo por la llegada de la Navidad. En Costa Rica, una joven tenía todo preparado para celebrar esa fecha junto a su perrita, pero la explosión de un artefacto pirotécnico cerca de donde se encontraba su mascota lo opacó por completo. La pequeña Kaos falleció y, a través de TikTok, pidió a los usuarios a dejar de utilizar fuegos artificiales.

Muchos días antes de Navidad, la venta de fuegos artificiales proliferó en diversos países. Si bien algunos locales contaban con los permisos de las autoridades, otros comercializaban los artefactos ilegalmente. Esto no solo suponía un auténtico peligro para las personas, ya sea por la mala manipulación o por las fuertes detonaciones, sino para los animales domésticos.

En Costa Rica, la usuaria Katherine Ruiz y su esposo iban a pasar la Nochebuena por primera vez junto la perrita Kaos, a quien la pareja rescató de la calle a mediados de febrero, según contó la mujer en un video publicado en TikTok. “Estaba emocionada porque mi mordelona tuviera un juguete tan lindo como el que le compró papá”, escribió.

Perrita murió de un infarto fulminante

Sin embargo, todo lo planificado se arruinó a diez días de Navidad. Un artefacto encendido desde la calle impactó en la casa de Katherine y explotó muy cerca de donde se encontraba uno de sus dos perros. La fuerte explosión provocó un infarto fulminante en Kaos y murió alrededor de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica) del pasado 15 de diciembre.

Minutos antes del deceso de la mascota, Katherine Ruiz había estado compartiendo un momento agradable con ella y todo quedó registrado sin imaginar lo que acontecería después. “No a los fuegos artificiales”, clamó en un video, en el que se le veía acongojada por lo sucedido.

“Haberte encontrado en la calle fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, Kaos estuvo conmigo en la depresión y nunca me dejo sola aun cuando mis trastornos alimenticios me hacían sentarme durante horas frente al servicio. Ella siempre me veía con cara de amor y sus ojos me hacían sentir muy valiente, la gente dice que yo la salve pero realmente creo que ella me salvo a mí”, fue parte del mensaje que la usuaria le dedicó a su mascota.

Mira aquí el video viral

La reacción de los usuarios

El video publicado en TikTok se hizo viral y superó el millón de visualizaciones. Usuarios de distintos países compartieron experiencias similares en la caja de comentarios y se unieron a la campaña de dejar usar juegos pirotécnicos.

“Tengo cuatro perritos y, de solo pensarlo, siento horrible. Definitivamente, 24/31 las peores fechas”, “Mi perrita murió la madrugada del 25 de diciembre a las 3 de la mañana por la misma razón. Desde entonces no lo supero”, “Justo por esto prometí que en mi boda no tendría pirotecnia”, fueron algunos de los comentarios destacados.

La autora de la publicación, en un video de seguimiento, se dirigió a las personas que manipulan estos artefactos

“Todos somos libres de ser y si bien tengo claro que la pólvora no se va a eliminar de la faz de la tierra de un día a otro, sé que al menos con su historia muchas personas van a tomar conciencia de sus actos”, dijo la costarricense.

Luego añadió: “Si vas a utilizar pólvora hazlo en tu casa, bajo tu propio riesgo, no tienes por qué tirar pólvora a otras casas que no son la tuya porque eres tú el que la está consumiendo. Kaos murió de un infarto fulminante por que la bomba cayó Justo al lado de ella ¿Qué pasa si hubiera sido un adulto mayor o un niño?”.

Síguenos en nuestras redes sociales: