Un hombre de Estados Unidos ha descubierto la manera de ganar mucho dinero trabajando poco: dedicándole solo 30 minutos al día a su negocio, puede generar ingresos mayores a los 38 mil dólares al mes. ¿Cómo lo hace?

JP Mancini II, de 32 años, siempre se sintió atraído por las cosas de lujo. Teniendo en cuenta que se pueden generar ingresos fuertes, decidió dar el gran en paso alquilando sus dos barcos ubicados en las costa de Key West, Florida.

El estadounidense alcanzó las 11 reservas solo en sus primero 30 días, y al mes siguiente esa cifra se duplicó.

Para empezar, Mancini empezó a publicar su negocio de alquiler de barcos en plataformas de alquiler como GetMyBoat y compró un segundo bote más pequeño para rentar en Hampton, Virginia, donde actualmente vive.

En la actualidad, los dos vehículos generan un promedio de 38800 dólares al mes, según documentos revisados por el medio CNBC.

Durante los 30 minutos que el hombre trabaja, se dedica a administrar las reservas y asegurarse de contar con capitanes, quienes son contratados por arrendatarios individuales.

En 2022, Mancini se embolsó 190 mil dólares gracias a su negocio. Según contó, esos son 100 mil dólares menos a lo que ganaba años atrás en su empleo en una concesionaria de autos; sin embargo, trabaja mucho menos.

En vez de usar el dinero ganado para pagar el medio millón de dólares que debe por sus botes, el estadounidense planea invertirlo en comprar más embarcaciones.

“Me preocupo por las personas y me preocupo por sus experiencias”, dijo. “Cuando comencé en ventas, me dije a mí mismo que quería ser todo lo contrario a lo que la gente odia de los vendedores y los concesionarios de automóviles”.

Al mismo tiempo, quería construir un estilo de vida de lujo, con más tiempo libre para dedicarlo a otras actividades. Como conocía a personas con botes, decidió investigar un poco.

Compró su primer bote con un pago inicial de 1700 dólares

En 2020, compró un bote Axopar de 170 mil dólares y realizó un pago inicial de 1700. Creó un sitio web para alquilar el barco y utilizó Google Ads para captar clientes y cubrir los pagos mensuales.

Al año siguiente, decidió actualizar a un modelo más grande. Vendió el primer bote y compró un modelo de 400 mil dólares.

En 2021 dejó su empleo y dos meses después incluyó su barco en Boatsetter y GetMyBoat. En mayo compró su segundo bote gracias a un préstamo de 150 mil dólares que cubrió la mitad del costo.

Entre los dos préstamos, Mancini asegura que paga 6 mil dólares al mes. Ahora, espera que reinvirtiendo lo ganado pueda superar las tasas de interés de estos préstamos.

Según contó, cobra entre 799 y 1899 dólares por un viaje de dos a ocho horas sin incluir el costo del combustible y la propina. Los arrendatarios también deben reservar un capitán, generalmente de las listas proporcionadas por Mancini o las plataformas de alquiler.

“Hay una razón por la cual la gente paga por el Ritz Carlton cuando hay un Motel 6 en la calle por $39.99 por noche”, idnica. “Se trata de la experiencia”.

Los capitanes, pagados por clientes individuales, son responsables del mantenimiento y la limpieza del barco. Las plataformas de alquiler se encargan de la publicidad y el seguro por una tarifa.

El nuevo objetivo del empresario es asegurar el financiamiento para un tercer barco y encontrar a alguien que se haga cargo de su negocio. Eventualmente, desea poseer una flota de cuatro botes.

“No me gusta gastar ningún ingreso ganado. Lo uso para desarrollar otras inversiones”, señala. “Esa es toda la razón por la que comencé a fletar en primer lugar. No podía someterme a los costos de los [barcos] de lujo, así que encontré una manera de que me devolvieran el dinero”.