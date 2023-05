Una mujer de West Yorkshire, Inglaterra, lanzó un negocio invirtiendo solamente 300 libras (372 dólares). En la actualidad, factura millones al año y recientemente se animó a compartir las claves detrás de su éxito.

Elizabeth Rose Colleran, de 61 años, es cofundadora de Duvalay, una empresa de ropa de cama y colchones que hace que dormir sea más cómodo fuera de casa.

Hasta la fecha, la compañía, que se especializa en cubrecolchones de espuma viscoelástica, almohadas, cubrecolchones de viaje, para el hogar, barcos y caravanas, emplea a 80 personas. Además, ha lanzado productos en ocho países diferentes.

En conversación con el medio The Sun, la madre de tres jóvenes declaró: “Nunca imaginé que estaríamos donde estamos hoy. No me refiero solo al tamaño y el éxito del negocio, sino a las increíbles oportunidades de vida que se nos ha presentado a lo largo del viaje”.

La británica recuerda que su idea de negocio nació luego de un viaje en caravana a los valles de Yorkshire. En aquella oportunidad, a Elizabeth le costó dormir en los asientos duros del vehículo.

Afortunadamente, Alan, su esposo, conocía un tipo específico de espuma que podría ayudarla a tener una experiencia más cómoda.

“Él era uno de los ingenieros que instaló las máquinas que hacían la espuma”, dijo Elizabeth, quien era ama de casa en ese momento. “Tenía un buen conocimiento de las cualidades que se necesitaban en la espuma viscoelástica específica que compré para que fuera cómoda. Entonces, en un día lluvioso, fui y compré este trozo de espuma”.

La espuma terminó funcionando y la mujer quedó tan impresionada con su buena noche de sueño que pensó que podría hacer negocio de ello. Eventualmente, a Elizabeth y Alan se les ocurrió la idea del primer producto de Duvalay: un topper de viaje portátil de espuma viscoelástica, valorizado en 49.95 libras (61 dólares).

El anuncio en una revista que lo cambió todo

Así, pusieron un anuncio en una revista de caravanas que tenía una suscripción de 250 mil personal y, en poco tiempo, empezaron a recibir llamadas.

Debido a la alta demanda, los hijos de la pareja empezaron a involucrarse en el negocio y pasaron las tardes enrollando las cubiertas de espuma en la mesa de la cocina, listas para que Elizabeth las llevara a la oficina de correo.

“El crecimiento de la empresa fue muy orgánico”, explicó la empresaria. “Debido a que vendíamos pedidos por correo y en línea, el efectivo de las ventas que hicimos llegó a nuestra cuenta bancaria con bastante rapidez”.

Antes de que se dieran cuenta, su casa estaba llena de tanta espuma que no podían llegar desde el frente de la casa hasta el garaje, por lo que se mudaron a las que serías las primeras instalaciones de la empresa.

Duvalay continuó fortaleciéndose y contrató a más empleados para ayudar con la carga de trabajo cada vez más exigente. Tiempo después, lanzaron el primer colchón liviano para vehículos recreativos.

En 2019, Elizabeth y Alan compraron un terreno de cuatro hectáreas de casi 2 millones de dólares en Heckmondwike, West Yorkshire.

Ahora, esperan que la empresa alcance una facturación de 12 millones de dólares el próximo año, con el hijo de Elizabeth, Thomas, trabajando como director comercial de la empresa y William como contador público.

“A veces, mi marido y yo nos miramos y vemos nuestra furgoneta conduciendo por la autopista y pienso ‘guau’”, indicó la empresaria. “Si nosotros podemos hacerlo, cualquiera puede”, agregó.

