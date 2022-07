Una mujer de Texas, Estados Unidos, se enamoró de un sujeto mientras este cumplía una sentencia de 7 años en la cárcel por participar de un robo a mano armada. Tras esperar a que saliera de prisión y casarse con él, Erica Saunders, de 29 años, no duda en compartir su felicidad mediante su cuenta de TikTok, donde recibe tantas críticas como comentarios a favor respecto a su inusual relación.

Erica, que trabaja como agente de bienes raíces en la ciudad de Katy, conversó con primera vez con Austin Sanders, de 26 años, a fines de 2020, cuando este llamó a su oficina para preguntar sobre el alquiler de un apartamento, el cual rentaría tras culminar su sentencia.

“No sabía que estaba en prisión hasta que la llamada dijo ‘Te queda un minuto’, y fue entonces cuando dijo que me volvería a contactar”, dijo Erica, en conversación con el medio Need To Know, según consigna el diario New York Post.

Erica y Austin inmediatamente se llevaron bien y siguieron conversando. Fue así como, durante siete meses, la pareja conversó por teléfono, videollamadas y cartas. Con el tiempo, los sentimientos aparecieron.

“Mientras estuvo encarcelado, aprendimos los lenguajes del amor del otro y creo que eso realmente nos ayudó a aprender más”, afirmó Erica. “Sin estar físicamente uno al lado del otro, la larga distancia fue terrible, pero realmente puso a prueba nuestra relación y pasamos”.

Finalmente, el 9 de junio de 2021, Austin fue liberado de la prisión y Erica lo esperó afuera de las instalaciones para reunirse con él por primera vez.

“Estaba nerviosa, pero en el momento en que nos abrazamos y mientras nos abrazábamos, sentí una abrumadora oleada de calma. Y mis preocupaciones se desvanecieron y me sentí segura en sus brazos”, recordó.

Su relación ha sido criticada por sus familiares y amigos

Sin embargo, las cosas no han sido sencillas pues Erica se ha enfrentado a las críticas de sus amigos y familiares: “Fue muy negativo por parte de algunas personas, ya que simplemente lo juzgaron en función de dónde estaba. Mi familia tenía miedo de que me estuviera usando. Pero cambiaron rápidamente de opinión una vez que vieron que me enviaba regalos y flores, además él también quería conocerlos”.

Erica, que es madre de una niña de 10 años fruto de una relación pasada, le presentó su hija a su novio. Rápidamente, ambos se llevaron muy bien.

El pasado 27 de diciembre de 2021, solo seis meses después de la liberación de Austin, la pareja se casó.

“Estoy tan feliz de no haber dejado que ninguna opinión negativa me influyera, ya que ahora me he casado con mi mejor amigo”, señaló la mujer.

Mediante su cuenta de TikTok, Erica se dedica a compartir detalles de su relación, la cual recibe tantos comentarios de apoyo como críticas.

Síguenos en nuestras redes sociales: