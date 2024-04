Lee Abbamonte, un experimentado viajero y bloguero, recientemente compartió su lista personal de lugares favoritos y menos preferidos en todo Estados Unidos. A sus 45 años, ha logrado visitar todos los países reconocidos por la ONU, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Su pasión por viajar se encendió poco después de los trágicos eventos del 11 de septiembre, cuando trabajaba en el World Trade Center para la empresa Cantor Fitzgerald. La pérdida de amigos y colegas en ese fatídico día lo llevó a buscar un nuevo rumbo en su vida.

“Perdí a uno de mis mejores amigos y a casi todas las personas con las que trabajaba”, señaló el estadounidense en un artículo publicado en Business Insider. Tras este suceso, dejó su empleo y empezó a recorrer el mundo, documentando sus experiencias en un blog desde el año 2006.

A lo largo de sus viajes, ha visitado los 50 estados de EEUU al menos tres veces, incluidos los 63 parques nacionales. Así, se animó a compartir sus opiniones sobre sus cinco estados favoritos y los cuatro que menos le gustan, basándose en sus propias experiencias y preferencias personales.

Los mejores y los peores lugares de todo Estados Unidos, según un experto en viajes

California encabezó su lista de favoritos, describiéndolo como un estado que lo tiene todo, desde playas hasta montañas y ciudades vibrantes.

“El único que no creo que sea debatible es California en 1″, explicó. “No importa lo que te guste, no me importa quién seas, aquí hay algo para ti”.

Colorado ocupó el segundo lugar debido a su impresionante paisaje montañoso y la variedad de actividades al aire libre que ofrece.

“Colorado tiene que ver con las montañas. Ni siquiera soy esquiador, pero me gusta ir a ciudades de esquí y hacer de todo menos esquiar. También me gusta ir a ciudades de esquí en verano porque me encanta hacer senderismo”, señaló.

Utah, con sus numerosos parques nacionales, se ubicó en tercer lugar debido a la presencia de varios parques nacionales. “Para mí, Utah es pura naturaleza”, agregó.

Arizona ocupó el cuarto lugar de su lista, ya que es un lugar que “tiene de todo” y en donde se pueden encontrar “las mejores puestas de sol de todo el país”.

El top lo cierra Hawái, con varias islas con visitar y cada una tan diferente de la otra. “El clima es perfecto, hay excelentes caminatas y golf, y me encanta la cultura polinesia”, detalló.

Foto: @leeabbamonte

Por otro parte, Luisiana fue uno de los estados menos favoritos de Abbamonte, a pesar de su aprecio por la cocina cajún de Nueva Orleans.

Kentucky y Kansas también recibieron críticas, principalmente debido a la falta de interés personal de Abbamonte en la pesca y la equitación.

Dakota del Norte ocupó el último lugar en su lista, principalmente debido a la dificultad para acceder al estado y la sensación de aislamiento que experimentó durante su visita.

“Tendrías que darme una buena razón para regresar a Dakota del Norte simplemente por el esfuerzo que implica llegar allí. Nunca diría que no a nada porque nunca se sabe”, finalizó.

Aunque Abbamonte reconoce las cualidades únicas de cada estado, su lista refleja sus preferencias personales y experiencias individuales a lo largo de sus extensos viajes.

Más historias