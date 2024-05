Izzy Hawksworth es una joven de Sheffield, Inglaterra, que recientemente compartió su difícil experiencia con los ciclos menstruales que están afectando profundamente su vida. A sus 21 años, sufre calambres extremadamente dolorosos, hinchazón severa y períodos muy abundantes que pueden durar varias semanas, incluso con sangrado continuo durante cuatro meses. Por cierto, puede que también te interese el caso de estas mujeres cuyos casos de cáncer no fueron diagnosticados a tiempo debido a que los médicos ignoraron sus síntomas.

A pesar de que la joven se ha sometido varias pruebas, incluyendo ecografías, resonancias magnéticas y una laparoscopia, los resultados no arrojaron un diagnóstico claro para sus síntomas.

Izzy se siente aislada y sola en su experiencia, ya que ninguna de sus amistades o familiares parece entender lo que está pasando. Su preocupación por el futuro, especialmente en relación con la fertilidad, agrava aún más su angustia.

“Mis calambres incluso me despiertan por la noche y me siento tan hinchada que a veces parezco embarazada”, declaró, según consignó el medio New York Post.

Los síntomas constantes hacen que sienta que su vida está siendo arruinada por sus períodos menstruales: “Hago lo mejor que puedo para seguir viviendo mi vida con normalidad, pero es muy difícil cuando tengo que ir a todas partes con una bolsa de agua caliente en el estómago”.

Desde los 11 años, la escritora ha enfrentado períodos dolorosos y ha probado una variedad de métodos anticonceptivos sin éxito. La falta de atención médica adecuada la llevó a recurrir al seguro de su padre para obtener una derivación a un ginecólogo.

Sin embargo, los médicos no lograron aliviar sus síntomas, lo que la dejó con una sensación de abandono y desesperación.

“Yo pedía cita con ellos porque estaba sangrando y simplemente me obligaban a cambiar el tipo de anticonceptivo que estaba tomando”, recordó. “Me pusieron el implante y arruinó mi vida por completo: estuve con mi período durante meses y nunca tuve un descanso”.

Su futuro es incierto

Izzy afirma que se le aconsejó buscar un método anticonceptivo que la pueda ayudar a controlar sus síntomas.

No obstante, se enfrenta a la incertidumbre sobre cómo manejar sus molestias a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta que los médicos sugirieron que sus períodos podrían mejorar después de tener hijos.

“Básicamente, tengo que controlar mis síntomas hasta que decida tener un bebé, ya que me han dicho que mis períodos podrían mejorar después de eso, pero parece imposible hacerlo”, se lamentó.

“No sé cómo podré sobrevivir otros 10 años sintiéndome así, en realidad parece imposible”, agregó.

Janet Lindsay, directora ejecutiva de Wellbeing of Women (”Bienestar de la Mujer), destacó que la falta de atención y apoyo hacia quienes sufren de dolor menstrual intenso y períodos abundantes.

Su campaña “Sólo un período” busca abordar esta normalización inaceptable del dolor menstrual y proporcionar información y educación adecuadas para quienes lo necesiten.