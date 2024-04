Nichole Andrews, una experta en nutrición y autora del libro “El azúcar no alimenta el cáncer: la guía completa para la prevención del cáncer, nutrición y estilo de vida”, ha compartido información importante sobre los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. En un video subido a TikTok, destacó dos elementos clave: las carnes procesadas y el alcohol. Según la especialista, consumir este tipo de productos puede generar enfermedades a largo plazo, lo cual ha sido respaldado por expertos en la materia.

La Organización Mundial de la Salud respalda la afirmación sobre las carnes procesadas, al clasificarlas como cancerígenas en 2015. Este tipo de carne incluye productos como jamón, salchichas, pepperoni y embutidos.

Estudios han mostrado que el consumo de estos alimentos está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de estómago y colorrectal. Aunque aún no se comprende completamente por qué, se cree que los nitratos y las altas temperaturas utilizadas en su procesamiento pueden desempeñar un papel en este riesgo, informó el New York Post.

El alcohol, por otro lado, ha sido vinculado de manera constante con varios tipos de cáncer. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que cuanto más se bebe, mayor es el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Esto se debe a que el cuerpo descompone el alcohol en una sustancia química que puede dañar el ADN y dificultar la capacidad del cuerpo para repararse a sí mismo.

El alcohol y las carnes procesadas no son los únicos alimentos que pueden provocar enfermedades

Además de señalar los alimentos y bebidas que pueden aumentar el riesgo de cáncer, Andrews también abordó algunas preguntas comunes sobre otros productos. Aunque no todos los alimentos han sido vinculados directamente con el cáncer, la experta advierte que no todos son necesariamente buenos para la salud. Por ejemplo, productos como bebidas energéticas y alimentos con aditivos tóxicos pueden no ser seguros a largo plazo.

Como era de esperarse, el testimonio de la dietista generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios, con muchos de ellos haciendo consultar sobre la cantidad segura de consumo de carnes procesadas y alcohol.

Andrews respondió enfáticamente que no existe una cantidad segura y que cualquier cantidad adicional aumenta el riesgo. Además, destacó que, aunque ciertos alimentos y bebidas pueden no estar directamente relacionados con el cáncer, esto no significa que sean saludables en general.

